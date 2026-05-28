Suben las acciones argentinas en Wall Street y el riesgo país bajó de los 500 puntos

Los papeles locales muestran mayoría alzas en Nueva York, mientras el índice que mide JP Morgan cae tres unidades por la mejora de los bonos. El dólar cerró estable en el Banco Nación.

Hoy 16:32

El riesgo país perforó este jueves el piso de los 500 puntos básicos. A las 15.30, bajó a 497. Así, el índice que elabora el JP Morgan se ubica tres puntos por debajo del nivel de ayer. En tanto, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street anotaban mejoras de hasta 2,9%. Los bonos en el exterior registraban subas de hasta el 0,6%.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El buen desempeño de los activos financieros se da luego de una exitosa colocación de deuda en pesos y en dólares por parte del Tesoro Nacional este miércoles. Con alta demanda, captó US$350 millones y consiguió US$200 adicionales este jueves. Además, renovó el 114% del vencimiento en pesos de esta semana.

“Hubo una sucesión de mejores señales ‘macro’ que abren expectativas respecto a una más expansiva recuperación económica, en busca de que se empiece a sentir en aquellos sectores más rezagados y en la calle, y así mejore el respaldo al gobierno", analizó el operador Gustavo Ber.

Este jueves, el dólar oficial en Banco Nación cerró sin cambios a $1430 Mientras, el dólar blue bajó $10, a $1430 también.

Los tipos de cambio financieros, en tanto, anotaban leves caídas. El dólar MEP se negociaba en $1428,97 y el contado con liquidación a $1481,53.

El mercado internacional está a la espera de precisiones sobre los avances en el conflicto en Medio Oriente. Este jueves, ante un mayor optimismo sobre las negociaciones, los índices accionarios de Estados Unidos operaban en terreno positivo.

En ese escenario, las acciones argentinas que cotizan en Nueva York mostraban números mixtos. Entre las subas, la mayor era para Banco Macro, con un salto del 2,9%. Le seguía Globant que aumentaba un 2,5%; y Banco Supervielle, que avanzaba un 2%.

En el extremo opuesto se ubicaban los papeles de Central Puerto, que caían un 1,6%; Ternium, que bajaba un 1,7%; y Telecom, que cedía un 2%.

A nivel local, el índice S&P Merval de la bolsa porteña avanzaba un 0,2% en pesos y bajaba un 0,1% en dólares, medido al contado con liquidación.