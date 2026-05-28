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Policiales

Investigan la circulación de un video en el que un alumno exhibe armas blancas en un colegio capitalino

La directora de la institución alertó a la Policía tras tomar conocimiento del material viralizado en WhatsApp. El estudiante aseguró que las imágenes fueron grabadas hace varios meses.

Hoy 16:01
Imagen Ilustrativa.

La directora de un establecimiento educativo ubicado en Belgrano Sur alertó a la Policía luego de conocer la existencia de un video en el que un alumno de 13 años aparece exhibiendo armas blancas dentro de su mochila.

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El hecho fue informado a efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 6 alrededor de las 11 de este jueves, cuando la autoridad escolar, de apellido Ávila, manifestó su preocupación por la circulación del material a través de grupos de WhatsApp.

Según trascendió, en el video se observa al adolescente mostrando distintos elementos cortantes mientras se encontraba dentro del ámbito escolar, situación que generó alarma entre directivos y personal educativo.

Ante la gravedad del episodio, las autoridades policiales entrevistaron al menor involucrado, quien explicó que el registro audiovisual no era reciente y que había sido grabado aproximadamente hace tres meses.

Tras interiorizarse de la situación, el fiscal de turno, Dr. Diego Cortéz, dispuso que se deje constancia de lo ocurrido en el libro de guardia y solicitó que el establecimiento educativo adopte las medidas administrativas correspondientes.

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