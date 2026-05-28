Campesinos y sindicatos de Bolivia convocan a un cabildo nacional en medio de protestas y bloqueos

Las organizaciones definirán si aceptan el diálogo impulsado por el Gobierno o profundizan las medidas de fuerza contra el presidente Rodrigo Paz.

Hoy 16:54

Con al menos 64 puntos de bloqueo en distintas rutas del país y un creciente desabastecimiento, organizaciones campesinas y dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) anunciaron la convocatoria a un cabildo nacional para definir la continuidad de las protestas que mantienen en tensión a Bolivia.

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La medida fue confirmada por David Mamani, representante de la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos de La Paz “Túpac Katari”, quien sostuvo que cualquier decisión deberá ser tomada por las bases movilizadas desde hace más de tres semanas.

Los manifestantes exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz y analizan si aceptarán participar en el diálogo promovido por el Gobierno nacional.

“Vamos a convocar a un gran cabildo nacional para que las bases decidan si vamos al diálogo o continuamos la lucha con mayor fuerza hasta que se vaya Rodrigo Paz”, expresó Mamani.

Hasta el momento, los dirigentes no precisaron la fecha en la que se realizará el encuentro, aunque señalaron que el objetivo será unificar una postura frente a la convocatoria impulsada por distintos sectores institucionales.

Según medios locales, el cabildo buscará consensuar una posición conjunta respecto a la mesa de diálogo promovida por la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y autoridades gubernamentales.

Mientras tanto, los bloqueos continúan afectando el abastecimiento y la circulación en distintas regiones del país, en medio de un escenario de creciente tensión política y social.