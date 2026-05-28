Nediani participó de la inauguración del nuevo edificio de la Comisaría Comunitaria N° 13

El moderno espacio contará con tecnología para tareas de prevención, inteligencia e investigación. Roger Nediani destacó la inversión en seguridad y el trabajo articulado con Alerta Banda.

Hoy 16:45

El intendente Ing. Roger E. Nediani acompañó la inauguración del nuevo moderno edificio de la Comisaría Comunitaria N° 13 ubicado sobre calle Pedro León Gallo N° 364 de la ciudad de La Banda que cumplirá además de su función comunitaria, trabajos de inteligencia e investigación.

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Durante el acto de inauguración se hicieron presentes el gobernador, Elias Suárez; representantes del Departamento Ejecutivo Provincial y demás autoridades de la Policía de la Provincia.

En la oportunidad, Nediani señaló: "Participamos con mucha alegría de la inauguración de este nuevo espacio que responde a todas las necesidades de tecnología, acondicionamiento y seguridad tanto para el personal policial como para los vecinos de la ciudad.

Queremos destacar la importancia, cómo lo remarcó el gobernador, de que invertir en este tipo de obras relacionadas a la seguridad que es invertir directamente en un servicio fundamental del Estado cómo lo es la educación y la salud pública también".

"No queremos dejar de destacar el rol importante que cumple el sistema de seguridad municipal Alerta Banda que realiza un importante aporte a la comunidad a través de las imágenes recopiladas por las cámaras de seguridad colocadas estratégicamente en distintos sectores de la ciudad que se se han convertido en un eslabón fundamental en el trabajo mancomunado que se realiza con la Policía de la Provincia en el esclarecimiento de hechos delictivos y accidentes de tránsito. Además de su colaboración permanente a través de la guardia urbana que siempre está acompañado los eventos que se realizan con el fin de preservar el orden y la seguridad", finalizó Nediani.