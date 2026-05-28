La Cámara de Casación rechazó recursos de Cristina Kirchner y confirmó el decomiso en la causa Vialidad

La medida alcanza a 111 bienes vinculados a la expresidenta, sus hijos y el empresario Lázaro Báez. El monto actualizado supera los $684 mil millones.

Hoy 16:45

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó por “inadmisibles” los recursos extraordinarios presentados por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, contra el decomiso dispuesto en el marco de la causa Vialidad.

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La decisión fue adoptada por los jueces Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky, quienes ratificaron la medida patrimonial derivada de la condena dictada en el expediente.

Según se informó, el decomiso comprende un total de 111 bienes, entre propiedades y otros activos vinculados a Cristina Kirchner, sus hijos y al empresario Lázaro Báez, también condenado en la causa.

El monto actualizado del decomiso asciende a $684.990.350.139,86, en el marco de la investigación por irregularidades en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz.

La medida forma parte de la sentencia que condenó a la exmandataria a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Actualmente, Cristina Kirchner cumple arresto domiciliario con tobillera electrónica en su departamento ubicado sobre calle San José 1111, mientras continúan las instancias judiciales vinculadas al caso.

La resolución de Casación representa un nuevo revés judicial para la ex presidenta y su entorno familiar en una de las causas de mayor impacto político y judicial de los últimos años.