Más de 45 guerrilleros murieron en violentos enfrentamientos en Colombia

Los combates ocurrieron en una región selvática del departamento del Guaviare, estratégica para el narcotráfico, a pocos días de las elecciones presidenciales.

Hoy 16:50

A tres días de las elecciones presidenciales que se celebrarán este domingo en Colombia, al menos 48 guerrilleros murieron durante violentos enfrentamientos entre dos facciones armadas rivales que disputan el control territorial de una zona clave para la producción y el tráfico de cocaína.

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Los combates se registraron en áreas selváticas del departamento del Guaviare, en el sudeste del país, y fueron considerados entre los más intensos de los últimos meses.

La información fue dada a conocer este jueves por una de las facciones involucradas en el conflicto y confirmada por un alcalde de la región a la agencia AFP.

Según trascendió, los enfrentamientos se produjeron entre dos grupos disidentes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC): uno liderado por Alexander Díaz Mendoza, alias “Calarcá Córdoba”, y otro comandado por Néstor Gregorio Vera, conocido como “Iván Mordisco”.

En un comunicado difundido tras los combates, la facción de Díaz Mendoza aseguró que el grupo rival se retiró luego de varias horas de enfrentamientos, dejando muertos y numerosos heridos en el lugar.

“Después de tres horas de combates, el enemigo se retira dejando bajas en el campo de combate y llevando gran cantidad de heridos”, expresó el comunicado, que además informó la incautación de fusiles, ametralladoras y municiones.

El recrudecimiento de la violencia ocurre en un contexto político sensible para Colombia, que se prepara para elegir al sucesor del presidente Gustavo Petro en medio de crecientes preocupaciones por la seguridad y la expansión de grupos armados ilegales en distintas regiones del país.