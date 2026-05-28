Allanamientos por robo terminaron con secuestro de drogas y dos detenidos en Villa Balnearia

El operativo estuvo a cargo de la Comisaría Nº 57 y se extendió durante aproximadamente tres horas, bajo órdenes del juez Dr. Silvio Sálice y con intervención de la fiscal Dra. Pérez Vicens.

Hoy 16:02

Un importante procedimiento policial realizado este jueves por la mañana en Villa Balnearia derivó en el secuestro de plantas de cannabis, herramientas presuntamente robadas y la detención de dos hombres por infracción a la Ley de Estupefacientes.

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El operativo estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría Comunitaria Nº 57 y se extendió durante aproximadamente tres horas, comenzando cerca de las 8, bajo órdenes del juez Dr. Silvio Salice y con intervención de la fiscal Dra. Pérez Vicens.

Las medidas judiciales tenían como objetivo secuestrar distintos bienes vinculados a una causa investigada, entre ellos amoladoras, cuchillos, reels de pesca, una caña y un teléfono celular iPhone 11.

El primer allanamiento se concretó en un domicilio ubicado en Manuel Taboada y Constitución, en Villa Balnearia, donde fueron recibidos por la propietaria, Graciela Angélica Sosa, de 51 años, quien permitió el ingreso voluntario de los uniformados.

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Si bien el registro arrojó resultados negativos respecto de los elementos buscados, durante la inspección los efectivos detectaron cuatro plantines de marihuana de pequeño tamaño colocados en envases plásticos y unas 30 semillas de cannabis almacenadas en un recipiente metálico.

Posteriormente, los policías se trasladaron a una vivienda colindante, donde reside Rodolfo Orlando Sánchez, de 64 años, alias “El Pozero”. Allí, durante la requisa, se secuestraron tres cuchillos tipo carnicero con mangos blancos, tres amoladoras y una importante cantidad de plantas de cannabis.

Según detallaron fuentes policiales, en el fondo del inmueble encontraron un total de 30 plantines cultivados en macetas y un recinto cerrado tipo indoor de aproximadamente 80 por 80 centímetros y 1,60 metros de altura.

En medio del procedimiento, un joven identificado como Braian Rodolfo Sánchez, de 20 años, intentó entorpecer el accionar policial tomando una de las plantas de cannabis para intentar arrojarla hacia el techo de la vivienda. Ante esta situación, fue demorado inmediatamente, aunque sin necesidad de utilizar la fuerza.

Tras ser informada de lo sucedido, la fiscal Pérez Vicens dispuso el secuestro de todos los bienes hallados, la detención de Rodolfo Sánchez y la aprehensión de Braian Sánchez por infracción a la Ley 23.737, en perjuicio de la salud pública.

Minutos después arribó personal de Drogas Peligrosas, a cargo del oficial inspector Michel Sosa, quienes realizaron pruebas de orientación de campo que dieron resultado positivo para cannabis.

Finalmente, se procedió al secuestro de 24 plantines hallados en el recinto cerrado, otras 13 plantas cultivadas en macetas y la planta de gran tamaño que había sido retirada por el joven demorado.

Las actuaciones se desarrollaron en presencia de testigos y con intervención de personal de Criminalística. Desde la Policía informaron que ambos allanamientos finalizaron sin daños materiales ni incidentes con los ocupantes de las viviendas.