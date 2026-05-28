Un obrero cayó de un andamio mientras trabajaba en una construcción y terminó hospitalizado

El accidente laboral ocurrió en una obra ubicada en el barrio Libertad. El trabajador sufrió una caída de aproximadamente tres metros de altura.

Hoy 16:05

Un hombre de 40 años debió ser trasladado de urgencia al Hospital Regional luego de sufrir una violenta caída mientras realizaba tareas en una obra en construcción ubicada sobre calle Rodríguez al 2000, en el barrio Libertad.

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El hecho se registró poco antes del mediodía de este jueves y tuvo como protagonista a Pablo Rubén Villalba.

De acuerdo con las primeras informaciones, el operario se encontraba trabajando sobre un andamio de aproximadamente tres metros de altura cuando, por causas que se intentan establecer, perdió el equilibrio y cayó al vacío.

Tras el impacto contra el suelo, varias tablas de madera que conformaban la estructura del andamio también cayeron sobre el trabajador, agravando la situación.

Ante la emergencia, se solicitó la presencia de una ambulancia del SEASE. El personal médico acudió rápidamente al lugar, brindó los primeros auxilios y posteriormente trasladó a Villalba hacia el Hospital Regional para una mejor atención.

Por el momento, no trascendió oficialmente el estado de salud del hombre ni las circunstancias precisas que provocaron el accidente laboral.