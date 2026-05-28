Avanza la investigación por los restos óseos hallados en la Costanera Sur

Buscan confirmar si pertenecen a un hombre desaparecido hace cuatro meses, según expresó la fiscal González Garay a Noticiero 7.

Hoy 15:21

La investigación por el hallazgo de restos óseos humanos en un sector montuoso de la Costanera Sur de la Capital santiagueña avanza con múltiples pericias forenses y tareas investigativas para determinar la identidad de la víctima.

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El macabro descubrimiento se produjo el martes alrededor de las 19, cuando pescadores alertaron a la Policía tras encontrar lo que aparentaba ser un cráneo humano en una zona ubicada a la vera del río Dulce, a la altura de calle Democracia, en el barrio La Católica.

Durante los rastrillajes realizados en el lugar, los investigadores secuestraron un cráneo, piezas dentarias, prendas de vestir, un DNI y una tarjeta laboral, elementos que comenzaron a orientar la pesquisa hacia José René Suárez, un hombre que se encuentra desaparecido desde hace aproximadamente cuatro meses. Sin embargo, las autoridades aclararon que todavía no existe confirmación oficial sobre la identidad de los restos.

La fiscal del caso, Dra. González Garay, explicó que actualmente intervienen distintas áreas especializadas para avanzar en la identificación.

“Está trabajando el Cuerpo Médico Forense sobre los restos óseos para determinar sexo y talla. También trabajan genetistas, ya que se secuestraron huesos que permiten obtener muestras para realizar un perfil genético, y una odontóloga forense analiza las piezas dentarias”, señaló la representante del Ministerio Público Fiscal.La fiscal agregó que, en paralelo, personal de Homicidios y de Delitos Complejos lleva adelante averiguaciones sobre la persona cuyo DNI fue hallado en la escena.

“Hoy no podemos afirmar que el DNI encontrado se corresponde con los restos óseos. Estamos tratando de establecer cuándo fue la última vez que se lo vio, qué ropa llevaba y distintos datos que puedan aportar a la investigación”, indicó.

Según precisó González Garay, tras el hallazgo de la documentación, los investigadores se dirigieron inmediatamente al domicilio vinculado a esa identidad para entrevistar a familiares.

“He hablado personalmente con la mamá, el padrastro y también con una tía. Estamos tratando de determinar si se trata de una persona de la cual no tenían noticias desde hace tiempo por cuestiones personales o familiares. Queremos darle una respuesta a ellos”, manifestó.

Por su parte, una familiar de José René Suárez expresó la conmoción que atraviesa la familia ante la posibilidad de que los restos pertenezcan al hombre desaparecido.

“No terminamos de creerlo. Era un chico bueno, iba a la iglesia evangélica con su mujer y sus hijos. Nos sorprendió muchísimo esta noticia”, expresó visiblemente afectada en declaraciones a Noticiero 7.

Mientras continúan las pericias científicas y las tareas investigativas, la causa sigue abierta y se aguardan los resultados genéticos y odontológicos que serán clave para confirmar la identidad de los restos hallados en la Costanera Sur.