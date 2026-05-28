Intentó robar un secarropas, amenazó a policías con un cuchillo y terminó detenido en Loreto

El sospechoso fue descubierto dentro de una vivienda y, al intentar escapar, extrajo un arma blanca para evitar ser reducido. El electrodoméstico fue recuperado por la Policía.

Hoy 15:31

Un joven de 26 años fue aprehendido durante la madrugada de este jueves en la ciudad de Loreto, luego de ser sorprendido cuando intentaba sustraer un secarropas desde una vivienda ubicada sobre calle Güemes.

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El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de Prevención del Departamento de Seguridad Ciudadana N°7, quienes realizaban recorridos preventivos por la zona cuando fueron alertados por una vecina sobre la presencia de un desconocido dentro de su domicilio.

Ante la denuncia, los uniformados iniciaron un rápido rastrillaje y lograron divisar al sospechoso mientras escapaba por un sector montuoso llevando consigo un secarropas marca Drean.

Al notar la presencia policial, el acusado intentó huir, aunque fue alcanzado a pocos metros por los efectivos. Sin embargo, según indicaron fuentes policiales, en medio del procedimiento el joven extrajo de entre sus prendas un cuchillo tipo carnicero con aparentes intenciones de atacar al personal.

Pese a la situación de tensión, los policías consiguieron reducir al sospechoso y concretar su aprehensión sin que se registraran personas lesionadas.

Posteriormente, el individuo fue identificado como un joven con antecedentes delictivos. Durante el operativo, además del arma blanca, se secuestró el electrodoméstico que había sido robado y que posteriormente fue restituido.

Por disposición de la fiscal de turno, el acusado quedó alojado en sede policial en calidad de aprehendido. También se ordenó la intervención de Criminalística y la recepción formal de la denuncia por parte de la propietaria de la vivienda.