Bad Bunny se une al elenco de Toy Story 5 como Pizza con Gafas de Sol

Disney y Pixar han confirmado que Bad Bunny se unirá al elenco de Toy Story 5, donde interpretará al personaje Pizza con Gafas de Sol.

Hoy 15:38

El aclamado artista puertorriqueño Bad Bunny ha sido oficialmente confirmado por Disney y Pixar como parte del elenco de la esperada película ‘Toy Story 5’. En esta nueva entrega, Bad Bunny prestará su voz al peculiar personaje conocido como Pizza con Gafas de Sol.

El anuncio fue realizado a través de la cuenta oficial de Instagram de Pixar, donde se mostró al personaje saltando en la pantalla mientras se escucha la característica risa del artista. Este estilo desenfadado y misterioso del personaje ha generado gran expectativa entre los fanáticos.

Según un comunicado emitido por Disney, Pizza con Gafas de Sol forma parte de una pequeña pero formidable comunidad de juguetes olvidados que habitan en un cobertizo abandonado. Esta inclusión promete añadir un nuevo nivel de emoción y aventura a la narrativa de la película.

Además, se anunció que el reconocido actor británico Alan Cumming también se ha unido al reparto, interpretando un cameo como Evil Bullseye, el alter ego de 'Bullseye' en esta nueva película. Este detalle promete enriquecer la trama y ofrecer momentos divertidos al público.

El comunicado destaca que, aunque Bullseye no puede hablar en el mundo de Toy Story, Cumming le dará voz durante una divertida secuencia de juego, lo que seguramente hará reír a los espectadores de todas las edades.

Entre el elenco de voces se encuentran figuras icónicas como Tom Hanks como Woody, Tim Allen como Buzz Lightyear, Joan Cusack como Jessie, Conan O’Brien como Smarty Pants, Tony Hale como Forky, y Greta Lee como la amenazante Lilypad, lo que reafirma el potencial de esta entrega.

En esta emocionante entrega de Toy Story, los protagonistas Woody y Buzz Lightyear se reencontrarán para enfrentarse a Lilypad, una tableta inteligente que representa una nueva amenaza para los niños y sus juguetes, lo que promete mantener a la audiencia al borde de sus asientos.