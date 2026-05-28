Al menos 16 estudiantes murieron en un incendio en un internado femenino de Kenia

La tragedia ocurrió durante la madrugada en una escuela ubicada en la ciudad de Gilgil. Hay más de 70 alumnas heridas y las autoridades investigan cómo se inició el fuego.

Hoy 16:11

Una tragedia conmociona a Kenia luego de que un voraz incendio arrasara parte de un internado femenino en la ciudad de Gilgil, en el condado de Nakuru, provocando la muerte de al menos 16 estudiantes y dejando a otras 74 heridas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El siniestro se desató durante la madrugada de este jueves, cerca de las 4.30 hora local, en uno de los edificios de la Academia Femenina Utumishi, donde dormían centenares de alumnas.

Según informaron autoridades locales, las llamas avanzaron rápidamente por el establecimiento mientras las estudiantes descansaban, generando escenas de desesperación y un amplio operativo de rescate.

El ministro de Educación de Kenia, Julius Ogamba, confirmó el número de víctimas fatales y detalló que varias jóvenes debieron ser derivadas a distintos centros médicos, algunas de ellas con heridas de consideración.

Además, indicó que continúan las tareas de asistencia sanitaria y contención psicológica para las estudiantes afectadas y sus familias.

Tras la tragedia, el Gobierno dispuso el cierre temporal del establecimiento educativo para permitir el trabajo de los peritos e investigadores, quienes intentan determinar cómo se originó el incendio.

Hasta el lugar llegaron equipos de emergencia, efectivos policiales y funcionarios del Ministerio del Interior, mientras continuaban las tareas de búsqueda y asistencia en la zona afectada.

La escuela secundaria alberga a más de 800 alumnas y está ubicada a unos 120 kilómetros de Nairobi, capital del país africano.

Por su parte, el presidente de Kenia, William Ruto, expresó públicamente sus condolencias y lamentó la pérdida de “vidas jóvenes llenas de sueños y esperanza”. A través de redes sociales, pidió acompañar a las familias, docentes y estudiantes que atraviesan el doloroso momento.

En paralelo, dirigentes opositores reclamaron explicaciones y solicitaron medidas urgentes para reforzar las condiciones de seguridad en los establecimientos educativos del país, especialmente en los internados escolares.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron el avance de las llamas durante la noche y el intenso despliegue de rescatistas y fuerzas de seguridad mientras intentaban controlar el fuego y asistir a las víctimas.