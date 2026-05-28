Este viernes pagarán los sueldos de mayo a los empleados públicos

El Ministerio de Economía confirmó que los haberes estarán disponibles el 29 de mayo para la totalidad de los trabajadores de la administración pública provincial.

Hoy 16:21

El Ministerio de Economía de la provincia informó que este viernes 29 de mayo estarán disponibles los haberes correspondientes al mes de mayo para todos los trabajadores de la administración pública provincial.

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De acuerdo con lo comunicado oficialmente, el pago se realizará en una sola jornada y alcanzará a la totalidad de los empleados públicos, sin la implementación de un cronograma segmentado por terminación de DNI.

De esta manera, los trabajadores podrán acceder a sus salarios a través de los canales habituales de pago habilitados por las entidades bancarias.

La medida alcanza a empleados de los distintos organismos y dependencias de la administración pública provincial, quienes tendrán acreditados sus haberes durante la jornada del viernes.