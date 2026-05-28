Preocupación en Brasil por Neymar: se pierde los amistosos y llega con lo justo al Mundial 2026

El delantero sufrió una lesión muscular grado 2 en el gemelo derecho y estará entre dos y tres semanas fuera de las canchas. En la Verdeamarela crece la alarma a días del debut mundialista.

Hoy 15:03

La selección de Brasil encendió todas las alarmas a pocos días del comienzo del Mundial 2026 tras confirmarse la lesión de Neymar Júnior, una de las máximas figuras del equipo dirigido por Carlo Ancelotti. El delantero sufrió una lesión muscular de grado 2 en la pantorrilla derecha y su recuperación demandará entre dos y tres semanas.

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La noticia fue confirmada por el médico de la Verdeamarela, Rodrigo Lasmar, luego de los estudios realizados al futbolista en una clínica privada. De esta manera, Neymar quedó automáticamente descartado para los amistosos preparatorios frente a Panamá y Egipto, dos compromisos claves antes del inicio de la Copa del Mundo.

La preocupación en el cuerpo técnico brasileño creció rápidamente porque el atacante llegará con lo justo al debut mundialista, programado para el próximo 13 de junio frente a Marruecos. Incluso, su presencia desde el arranque en ese encuentro todavía no está garantizada y dependerá de cómo evolucione físicamente durante los próximos días.

Las alarmas comenzaron a sonar cuando Neymar no pudo participar del primer entrenamiento en la concentración de Granja Comary. A partir de allí, el delantero fue sometido a diferentes estudios médicos que terminaron confirmando una lesión más importante de la que inicialmente se sospechaba.

En Brasil saben que el estado físico de Neymar será determinante para las aspiraciones del equipo en el Mundial 2026. Más allá de las variantes ofensivas con las que cuenta Ancelotti, el delantero de Santos continúa siendo el futbolista más desequilibrante y el gran líder futbolístico del seleccionado brasileño.

Ahora, el objetivo principal será recuperarlo completamente para evitar una recaída que complique todavía más el panorama. Mientras tanto, la incertidumbre alrededor de Neymar se transformó en una de las grandes preocupaciones de Brasil a días del inicio de la máxima cita del fútbol mundial.