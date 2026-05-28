Bombazo: Franco Mastantuono no jugará el Mundial 2026 con la Selección Argentina

El volante de Real Madrid quedó afuera de la lista definitiva de Lionel Scaloni y no viajará a Estados Unidos para disputar la Copa del Mundo. Su presente irregular en Europa pesó más que su enorme talento.

Hoy 14:30

La lista definitiva de la Selección Argentina para afrontar el Mundial 2026 recién se conocería este viernes, pero ya trascendió una ausencia que sacudió al fútbol argentino: Franco Mastantuono no será convocado por Lionel Scaloni para disputar la Copa del Mundo en Estados Unidos.

El mediocampista zurdo de apenas 18 años, actualmente en el Real Madrid, había logrado meterse rápidamente en la consideración del cuerpo técnico e incluso llegó a utilizar la histórica camiseta número 10 en ausencia de Lionel Messi durante algunos partidos de Eliminatorias Sudamericanas. Sin embargo, su actualidad futbolística terminó inclinando la balanza en su contra.

Las razones de la decisión serían estrictamente futbolísticas. Aunque Scaloni siempre destacó las condiciones del ex jugador de River Plate, el bajo protagonismo que tuvo en el conjunto español durante la última temporada le hizo perder terreno en la pelea por integrar la nómina de 26 futbolistas. La fuerte competencia interna en su puesto también fue determinante.

En esa zona del campo aparecen nombres con más recorrido y mejor presente, como Giovani Lo Celso, ya recuperado físicamente, y Valentín Barco, quien tuvo una destacada temporada en el Racing de Estrasburgo y continuará su carrera en Chelsea. Ambos lograron consolidarse como alternativas más firmes para el entrenador argentino.

El salto de Mastantuono al gigante español había generado una enorme expectativa. Tras brillar en River, el juvenil recibió el llamado del Real Madrid y rápidamente aceptó el desafío, con el sueño de asentarse en Europa y ganarse un lugar rumbo al Mundial. Pero su primera experiencia en la élite no salió como esperaba.

Si bien comenzó dejando buenas sensaciones y hasta recibió elogios de Xabi Alonso, con el correr de los meses su rendimiento cayó junto al nivel general del equipo. Las críticas desde las tribunas del Bernabéu crecieron rápidamente, especialmente por los más de 63 millones de euros que el club desembolsó por su pase.

Lejos de esconderse, el propio futbolista enfrentó los cuestionamientos públicamente. “Ni me creo Messi ni la peor compra del Real Madrid”, aseguró en medio de los rumores y las críticas. Además, una pubalgia lo marginó durante varias semanas y terminó condicionando aún más su continuidad dentro del equipo.

Ya bajo el interinato de Álvaro Arbeloa, Mastantuono perdió todavía más espacio y quedó relegado detrás de futbolistas como Arda Güler, Brahim Díaz y Thiago Pitarch. Sus números reflejan una temporada irregular: disputó 35 partidos, fue titular en 17, convirtió tres goles y dio una asistencia.

Con la camiseta de la Selección Argentina, en tanto, acumuló cuatro presencias y solo una como titular. Para sorpresa de muchos hinchas, no estará en el Mundial 2026. De todos modos, con apenas 18 años y un talento que nadie discute, todo indica que su historia con la Albiceleste todavía tiene mucho por escribir.