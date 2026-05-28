Briatore llenó de elogios a Colapinto y dejó una frase que ilusiona a la Argentina

El asesor de Alpine destacó el crecimiento del piloto argentino y abrió la puerta para su continuidad en la Fórmula 1 más allá de 2026.

Hoy 21:02

El presente de Franco Colapinto en la Fórmula 1 sigue dando que hablar y esta vez quien se deshizo en elogios fue Flavio Briatore. El histórico asesor ejecutivo de Alpine destacó el rendimiento del argentino y dejó una frase que despertó ilusión sobre su futuro dentro de la categoría.

Durante una conferencia realizada luego del acuerdo comercial entre Alpine y la marca Gucci, Briatore aseguró: “Franco, sinceramente, creo que tiene el talento para ser uno de los mejores pilotos”. Además, puso como ejemplo lo realizado por el argentino en el Gran Premio de Canadá, donde terminó en el sexto puesto pese a un inicio complicado de fin de semana.

El dirigente italiano remarcó que Colapinto no pudo participar de la primera práctica libre por un inconveniente con la batería y aun así logró recuperarse rápidamente para clasificar entre los diez mejores y cerrar una carrera sobresaliente. “Ese tipo de cosas no son normales”, afirmó Briatore al valorar la capacidad de adaptación del piloto argentino.

Las declaraciones más resonantes llegaron cuando habló sobre el proyecto deportivo de Alpine para 2027. Si bien confirmó que Pierre Gasly tiene contrato vigente hasta 2028, dejó abierta la posibilidad de que Colapinto continúe como titular si mantiene este nivel: “Espero que Franco siga haciendo un buen trabajo desde ahora hasta el final de la temporada”.

Briatore también recordó las críticas que recibió el argentino durante 2025 y defendió la apuesta que hizo Alpine al incorporarlo. Según explicó, el crecimiento del pilarense no solo se nota en pista, sino también en su madurez personal y profesional. “El año pasado todavía era un chico. Había mucha presión sobre él porque no sabía si iba a seguir en el equipo. Ahora está mucho más tranquilo”, sostuvo.

El arranque de temporada respalda plenamente las expectativas alrededor del argentino. Alpine logró consolidarse como la quinta fuerza del campeonato con 35 puntos acumulados, de los cuales 15 fueron aportados por Franco Colapinto gracias a sus grandes actuaciones en Miami, donde terminó séptimo, y en Canadá, donde consiguió un histórico sexto lugar.