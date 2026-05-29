Instituto Santiago y Banfield abren la séptima fecha del Torneo Anual de la Liga Santiagueña

La acción comenzará este viernes con el duelo entre Instituto Santiago y Banfield de La Banda. El clásico entre Central Córdoba y Güemes cerrará la fecha el miércoles 3 de junio en El Zanjón.

Hoy 07:04

La Liga Santiagueña de Fútbol pondrá en marcha este viernes la séptima fecha del Torneo Anual 2026, una jornada que contará con partidos importantes tanto en la Zona Capital como en la Zona Banda y que se extenderá hasta el miércoles 3 de junio con el clásico entre Central Córdoba y Güemes.

El puntapié inicial será este viernes 29 con el enfrentamiento entre Instituto Santiago y Banfield de La Banda, que se disputará en la cancha de Villa Unión. El encuentro de Reserva comenzará a las 14, mientras que la Primera División arrancará a las 16.

La continuidad de la fecha será el domingo 31, día en el que se jugará la mayor parte de la programación. Uno de los encuentros destacados será el clásico de Beltrán entre Independiente de Beltrán y Unión de Beltrán, un duelo que siempre genera gran expectativa en la ciudad.

Además, habrá acción en Fernández con los partidos entre Independiente de Fernández y Defensores de Forres, y el choque entre Sportivo Fernández y Atlético Forres. También jugarán Villa Unión frente a Vélez de San Ramón, Estudiantes de Huaico Hondo ante Unión Santiago y Agua y Energía contra Central Argentino de La Banda.

La fecha continuará el martes 2 de junio con el cruce entre Comercio Central Unidos y Mitre, que se disputará en cancha de Comercio. En esta jornada, la Reserva comenzará a las 14 y la Primera División se jugará desde las 15.

El cierre llegará el miércoles 3 de junio con uno de los partidos más atractivos de la fecha: el clásico entre Central Córdoba y Güemes, que se jugará en el Predio Sintético de Central Córdoba, en El Zanjón. El encuentro de Reserva comenzará a las 13 y la Primera División se disputará desde las 15.

Programación completa de la fecha 7

Viernes 29

Instituto Santiago vs. Banfield de La Banda

Cancha: Villa Unión.

Reserva: 14 horas.

Primera: 16 horas.

Domingo 31

Independiente de Fernández vs. Defensores de Forres

Cancha: Independiente de Fernández.

Reserva: 14 horas.

Primera: 16 horas.

Cancha: Independiente de Fernández. Reserva: 14 horas. Primera: 16 horas. Sportivo Fernández vs. Atlético Forres

Cancha: Sportivo Fernández.

Reserva: 14 horas.

Primera: 16 horas.

Cancha: Sportivo Fernández. Reserva: 14 horas. Primera: 16 horas. Independiente de Beltrán vs. Unión de Beltrán

Cancha: Independiente de Beltrán.

Reserva: 14 horas.

Primera: 16 horas.

Cancha: Independiente de Beltrán. Reserva: 14 horas. Primera: 16 horas. Villa Unión vs. Vélez de San Ramón

Cancha: Villa Unión.

Reserva: 14 horas.

Primera: 16 horas.

Cancha: Villa Unión. Reserva: 14 horas. Primera: 16 horas. Estudiantes de Huaico Hondo vs. Unión Santiago

Cancha: Estudiantes.

Reserva: 14 horas.

Primera: 16 horas.

Cancha: Estudiantes. Reserva: 14 horas. Primera: 16 horas. Agua y Energía vs. Central Argentino de La Banda

Cancha: Agua y Energía.

Reserva: 14 horas.

Primera: 16 horas.

Martes 2 de junio

Comercio Central Unidos vs. Mitre

Cancha: Comercio.

Reserva: 14 horas.

Primera: 15 horas.

Miércoles 3 de junio