Detención de un hombre con cocaína y un arma en San Pedro, Jujuy

Un hombre fue arrestado en San Pedro, Jujuy, tras ser sorprendido con cocaína y un arma de fuego durante un patrullaje policial.

Hoy 02:23

En un operativo de patrullaje policial realizado en San Pedro, Jujuy, un hombre fue detenido tras intentar fugarse al notar la presencia de efectivos de Infantería. El incidente ocurrió el pasado martes alrededor de las 11.30 en el barrio Santa Anta.

Los agentes, que se encontraban realizando tareas de prevención del delito, observaron a un joven que, al percatarse de su presencia, emprendió la huida. La persecución fue breve y culminó con la reducción del sospechoso, quien confesó espontáneamente tener en su poder estupefacientes.

El individuo fue trasladado a la Seccional 26° donde se le practicó una requisa en presencia de testigos. Durante este procedimiento, se le encontraron siete envoltorios con cocaína y un arma de fuego de calibre 22, aunque sin municiones.

Las actuaciones correspondientes fueron puestas a disposición de la fiscalía zonal del Ministerio Público de la Acusación, que se encarga de llevar adelante las investigaciones pertinentes en este tipo de casos. La intervención policial se enmarca dentro de las acciones para combatir el narcotráfico en la región.

Este tipo de operativos son esenciales para garantizar la seguridad pública y prevenir la circulación de drogas ilegales en las comunidades. Las autoridades continúan con su labor de vigilancia en distintos sectores de la ciudad.

Se espera que las medidas adoptadas por las fuerzas de seguridad contribuyan a disuadir actividades delictivas y a mejorar la convivencia ciudadana en San Pedro y áreas aledañas.