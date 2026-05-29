Video: Thiago Medina fue visto a los besos con una influencer chilena y aclaró su situación sentimental

El ex Gran Hermano apareció en un video viral junto a Karina Andrade, creadora de contenido para adultos. Tras la repercusión, negó estar iniciando una nueva relación.

Hoy 02:26

Thiago Medina volvió a quedar en el centro de la escena mediática luego de que se viralizara un video en el que aparece a los besos con la influencer chilena Karina Andrade durante una transmisión en vivo.

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Las imágenes fueron difundidas inicialmente por el periodista Fede Flowers a través de sus redes sociales y rápidamente generaron repercusión, especialmente porque se conocieron pocos días después de que Daniela Celis confirmara que está comenzando una nueva etapa sentimental tras la separación del ex participante de Gran Hermano.

“Thiago Medina ya se olvidó de Pestañela. A los besos con una streamer chilena que se llama Karina”, escribió Flowers al compartir el video, donde también señaló que la joven se dedica a crear contenido para plataformas para adultos.

El episodio no quedó limitado al beso. También comenzaron a circular otros fragmentos de la transmisión en vivo que despertaron comentarios en redes sociales por el tono provocador de algunas escenas y por el tipo de contenido compartido durante el streaming.

Karina Andrade es una influencer y streamer chilena que combina publicaciones vinculadas al modelaje y contenido exclusivo para adultos con su actividad laboral como ayudante veterinaria, según detalla en sus redes sociales. Tras la difusión de las imágenes junto a Thiago, la joven incrementó notablemente su visibilidad y la cantidad de seguidores provenientes de Argentina.

En los videos más comentados se puede ver a Medina compartiendo un living con varias mujeres, incluida Andrade, en una transmisión que rápidamente se volvió viral entre los usuarios de redes sociales.

Frente a las versiones sobre un posible nuevo romance, Thiago decidió romper el silencio y aclarar públicamente cuál es su situación sentimental actual.

“A mí no me quieran vincular con nadie, que yo estoy solo. No estoy conociendo a nadie ni tampoco estoy con nadie”, expresó el ex Gran Hermano a través de sus historias de Instagram.

La repercusión del tema también estuvo atravesada por el contexto de su reciente separación de Daniela Celis, madre de sus hijas Aimé y Laia. Según trascendió, el joven habría atravesado momentos difíciles en lo emocional luego de conocer que su expareja comenzó a rehacer su vida amorosa.