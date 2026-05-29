Detienen a hombre con pedido de captura en Puerto Tirol tras botón antipánico

La intervención de la Comisaría de Puerto Tirol tras un llamado al 911 resultó en la detención de un hombre con un pedido de aprehensión activo.

Hoy 03:23

Anoche, alrededor de las 23 horas, efectivos de la Comisaría de Puerto Tirol respondieron a un llamado del Servicio de Emergencias 911 que informaba sobre la activación de un botón antipánico.

La alerta fue emitida por una mujer que se encontraba en su domicilio, ubicado en calle Posadas del barrio Villa Elena. Al llegar al lugar, los uniformados observaron a un hombre intentando ingresar al inmueble.

Los agentes procedieron a la demora e identificación del individuo, que resultó ser un hombre de 25 años. Esta acción fue parte de un protocolo de seguridad para garantizar la integridad de la denunciante.

Al realizar las verificaciones pertinentes en el sistema SI.GE.BI., se descubrió que el detenido poseía un pedido activo de aprehensión desde el 25 de mayo, relacionado con una causa por presunta infracción a los artículos 60° inciso B y 68° incisos A y B del Código de Faltas de la Provincia del Chaco.

La intervención policial fue coordinada con el Juzgado de Paz y Faltas local, lo que permitió actuar rápidamente ante la situación de riesgo.

El sujeto fue trasladado a la unidad policial tras someterse a un examen médico en el hospital local, cumpliendo con los protocolos establecidos para este tipo de procedimientos.

Finalmente, se le notificó sobre el reporte de captura en detención y se ordenó su identificación ante el D.A.P., así como la remisión de las actuaciones judiciales correspondientes.