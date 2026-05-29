Detienen a un delivery de cocaína en el barrio San José de Santa Fe

Un operativo de Gendarmería Nacional en Santa Fe resultó en la detención de un hombre que realizaba delivery de cocaína y el secuestro de casi 240 dosis de droga.

Hoy 04:12

Un operativo de Gendarmería Nacional llevado a cabo en el barrio San José, en la ciudad de Santa Fe, culminó con la detención de un individuo que se dedicaba al delivery de drogas en motocicleta, así como el secuestro de cientos de dosis de cocaína preparadas para su comercialización.

El procedimiento tuvo lugar en calle Azcuénaga al 600, entre San Juan y San José, como parte del Plan Bandera que se implementa en diversas localidades de la provincia.

Según reportes de fuentes oficiales, la operación inició durante un control físico y documentológico rutinario sobre un motociclista que transitaba por la zona.

Al inspeccionar sus pertenencias, los agentes encontraron tres bolsas de nylon ocultas en el bolsillo derecho de la chaqueta del sospechoso. En una de las bolsas, se detectaron numerosos envoltorios de papel glasé que contenían una sustancia blanca en polvo, compatible con estupefacientes fraccionados para la venta.

Ante este descubrimiento, los gendarmes realizaron la aprehensión inmediata del individuo y el secuestro de todos los elementos hallados.

Posteriormente, el personal de Criminalística y Estudios Forenses llevó a cabo un narcotest y el pesaje de la sustancia incautada, confirmando que se trataba de cocaína.

En total, se incautaron 239 envoltorios con un peso de 60,4 gramos. Además, se confiscó una motocicleta Guerrero Trip 110 y 37.700 pesos en efectivo, dinero que se presume proviene de la venta de drogas bajo la modalidad de delivery.

La información fue comunicada a la Jefatura de la Región II de Gendarmería Nacional y posteriormente a la fiscalía de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación. Por orden judicial, el detenido fue entregado a la Policía de Santa Fe y trasladado a la Comisaría 8ª, donde se encuentra alojado e imputado como presunto infractor de la Ley Provincial de Microtráfico N° 14.239.