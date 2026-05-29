Crítica de "Asesinato en la 3ª planta"

Rémi Bezançon firma esta lúdica, deliciosa y muy consciente de sí misma comedia protagonizada por un escritor de novelas de intriga de época y una profesora experta en el cine del mago del suspense.

Hoy 07:04

Por Roger Salvans

Para Fotogramas

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Habrá quien diga que nadie ha resucitado el 'whodunnit' porque nunca nadie lo mató, pero el auge del género de estos años –desde las revisitaciones blockbuster de Agatha Christie pasando por los 'Puñales por la espalda' de Rian Johnson hasta la festiva y mortífera 'Solo asesinatos en el edificio', por citar tres ejemplos– habría hecho levantar una ceja a Colombo y Jessica Fletcher. Quizá como espectadores necesitemos que la lógica resuelva en la ficción todas las incógnitas que nos abruman en la realidad, encontrar consuelo y alguien que nos explique por qué, quién y cómo hizo qué.

Y esa es precisamente la misión de esta lúdica, deliciosa y muy consciente de sí misma comedia de Rémi Bezançon, un 'Cluedo' que bebe de los referentes clásicos detectivescos, pero que sobre todo homenajea el cine de Hitchock a través de una pareja –él, escritor de novelas de intriga de época; ella, profesora especializada en el mago del suspense– que debe resolver un misterio y su propio futuro sentimental. Un trampantojo criminalmente entretenido.