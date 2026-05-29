Quimilí: aprehenden a un joven con una motocicleta robada durante un control vehicular

El rodado había sido sustraído en mayo en la localidad de Vilelas. El conductor no pudo justificar su procedencia y quedó a disposición de la Justicia.

Hoy 07:51

Un joven fue aprehendido en la ciudad de Quimilí luego de ser interceptado mientras circulaba en una motocicleta que tenía pedido de secuestro por robo en la localidad de Vilelas.

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El procedimiento fue llevado a cabo por personal de la Comisaría Comunitaria N° 29 y de la División Robo y Hurto de la Departamental 12, en el marco de un control vehicular de rutina realizado en inmediaciones del barrio Belgrano.

Durante la inspección, los efectivos verificaron los números de motor y cuadro del rodado, confirmando que se trataba de una motocicleta denunciada como robada a mediados de mayo. Ante esta situación, el conductor, cuya identidad no fue dada a conocer, no pudo acreditar la procedencia del vehículo y fue aprehendido en el lugar.

Según consta en la denuncia original, el propietario, un hombre de 50 años, había informado que el pasado 15 de mayo le sustrajeron su motocicleta tras dejarla estacionada frente a la vivienda de un familiar en el barrio Las Mercedes, en Vilelas.

La fiscalía interviniente dispuso el secuestro preventivo del vehículo para su posterior restitución al dueño y ordenó que el joven permanezca detenido mientras avanzan las actuaciones judiciales.