Condenan a 15 años de prisión a un hombre por planear un ataque en conciertos de Taylor Swift en Viena

El acusado, de 21 años, había admitido su participación en un complot vinculado al extremismo y pretendía atacar a fans durante la “Eras Tour” en 2024.

Hoy 08:11

Un joven austríaco de 21 años fue condenado a 15 años de prisión por planear un ataque contra los conciertos de Taylor Swift en Viena, previstos para agosto de 2024. La sentencia fue dictada este jueves por un tribunal local, tras hallarlo culpable de delitos relacionados con terrorismo.

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El acusado, identificado como Beran A. según las leyes de privacidad del país, se había declarado culpable al inicio del juicio. Estaba imputado por planear un atentado de carácter yihadista y por su presunta vinculación con el grupo Estado Islámico.

Según la investigación, el joven pretendía atacar a los asistentes con cuchillos o explosivos caseros en el estadio Ernst Happel, donde decenas de miles de fans esperaban asistir a los shows de la gira “Eras Tour”. Permanece detenido desde agosto de 2024.

Antes de que el tribunal emitiera el veredicto, el acusado expresó: “Solo quiero decir que lo siento”. Su abogada sostuvo que el joven “lamenta profundamente” lo ocurrido y calificó el hecho como “el mayor error de su vida”.

El caso también involucra a otros sospechosos en un supuesto plan de ataques simultáneos en distintos países durante el Ramadán, aunque Beran A. fue el único acusado en relación directa con los conciertos.

Tras descubrirse el complot, los tres shows de Swift en Viena fueron cancelados por motivos de seguridad. La artista manifestó entonces su angustia por la situación, aunque destacó la labor de las autoridades por evitar una tragedia mayor.