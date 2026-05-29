Milei recibe este viernes al gemólogo inglés Maurice Ostro y a empresarios del sector medicinal

En el marco del lanzamiento del Súper RIGI, el Presidente mantendrá una intensa agenda en Casa Rosada que incluirá encuentros con potenciales inversores.

Hoy 08:10

El presidente Javier Milei mantendrá este viernes una intensa agenda de reuniones en Casa Rosada, en el marco del lanzamiento del Súper RIGI, el nuevo régimen de incentivos para grandes inversiones impulsado por el Gobierno nacional.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según trascendió, el mandatario recibirá a las 10 al gemólogo, empresario y filántropo británico Maurice Ostro, con quien ya mantuvo contactos en otras oportunidades.

El empresario estaría interesado en invertir en centros digitales para el procesamiento de datos, aunque por el momento no hubo confirmación oficial sobre eventuales anuncios.

Ostro es reconocido por poseer la gema de topacio azul más grande del mundo, hallada por su padre en Minas Gerais, Brasil, y donada por su familia para ser exhibida en una galería de minerales.

De acuerdo con el registro oficial de obsequios, Milei recibió en otra oportunidad unos gemelos y una pulsera elaborados con esa piedra.

Más tarde, al mediodía, el Presidente tiene previsto reunirse con autoridades de la Cámara de Especialidades Medicinales (CEM), entidad vinculada a la investigación y desarrollo de medicamentos innovadores, seguros, eficaces y de calidad.

La audiencia será con Gastón Domingues Caetano, titular de la entidad, y se dará en medio de las tensiones abiertas por el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), uno de los puntos vinculados al acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Argentina.

El oficialismo aún no definió cuándo tratará el proyecto en la Cámara de Diputados, pese a que ya cuenta con dictamen favorable.

La agenda presidencial también incluye, a las 11, una reunión con una delegación de legisladores de Estados Unidos en la sede de Gobierno.

Según trascendió, participarían Mario Diaz-Balart, Henry Cuellar, Andrew Harris, Chuck Edwards, David Rouzer, Jay Obernolte, Brian Monahan y Susan Adams.