"Desde el gobierno aseguran que están lejos del libreto del FMI porque no está en los planes subir impuestos"

Así lo aseguró el licenciado Osvaldo Granados en su columna de este viernes para Radio Panorama.

Hoy 08:28

El licenciado Osvaldo Granados afirmó que el Gobierno nacional no tiene previsto avanzar con una suba de impuestos y consideró que la actual política económica se encuentra “lejos del libreto del FMI”.

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Durante su columna de este viernes en Radio Panorama, el especialista destacó como principal novedad el crecimiento en la recaudación impositiva. “No se puede mentir: es plata que entra o no entra. Mayo está por cerrar con una sorpresa grande, impulsada en gran parte por el impuesto a las ganancias, que se coparticipa con las provincias”, explicó.

Granados también señaló que el Ejecutivo avanzó con pagos atrasados a proveedores del Estado y que el Banco Central canceló más de 18 billones de pesos en letras. En paralelo, remarcó que el riesgo país mostró una baja, mientras continúan en alza los bonos y las acciones.

En cuanto a la inflación, indicó que podría ubicarse por debajo del 2,6% en el mes en curso, lo que consolidaría una tendencia de desaceleración.

Por último, reiteró que desde el Gobierno aseguran que no está en los planes aumentar la carga impositiva, marcando una diferencia con las recomendaciones habituales del Fondo Monetario Internacional.