Ariana Grande inicia una nueva etapa con el lanzamiento de su single "Hate That I Made You Love Me"

La cantante adelanta su próximo álbum "Petal" con una balada de tono íntimo que explora el desamor y las emociones complejas.

Hoy 08:25

Ariana Grande dio inicio a una nueva etapa en su carrera con el lanzamiento de “Hate That I Made You Love Me”, el primer single de su próximo álbum “Petal”, que verá la luz el 31 de julio.

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La canción, de tempo medio, se inscribe en una narrativa de ruptura y muestra a la artista en un registro más contenido, con una interpretación emocional sobre una base instrumental suave. En la letra, Grande reflexiona sobre vínculos afectivos marcados por inseguridades y proyecciones, cuestionando la responsabilidad emocional dentro de una relación.

El tema fue producido junto a Ilya y Max Martin, colaboradores habituales de la cantante. Ilya, además, participa como productor ejecutivo y coautor del disco, repitiendo una sociedad creativa que se remonta a “Dangerous Woman” (2016).

“Petal” será el octavo álbum de estudio de Grande y fue anunciado como un trabajo “lleno de vida”, que aborda el crecimiento personal en contextos difíciles. La artista anticipó que este proyecto representa una evolución tanto sonora como conceptual.

El lanzamiento coincide con su próxima gira “Eternal Sunshine”, que comenzará el 6 de junio en Oakland y se extenderá hasta septiembre, con cierre en Londres. Aunque originalmente estaba vinculada a su anterior disco, se espera que Grande incorpore nuevo material durante los shows.

Además, la cantante dejó entrever que este tour podría ser el último en mucho tiempo, ya que planea encarar una nueva etapa personal y profesional en los próximos años.