Sarmiento de La Banda apunta a viejos conocidos para reforzarse en el Federal A

El Profe ya mantiene negociaciones con varios futbolistas que dejaron una buena imagen en el club y busca potenciar el plantel para la segunda parte del campeonato.

Hoy 09:52

Sarmiento de La Banda comenzó a moverse fuerte en el mercado de pases pensando en lo que resta del Torneo Federal A. El conjunto bandeño busca levantar su nivel y ya tiene avanzadas las gestiones por varios futbolistas que conocen la institución y que dejaron buenos recuerdos en su paso por el club.

Uno de los nombres que aparece con más fuerza es el de Rodrigo Herrera. El defensor ya tuvo contactos con la dirigencia y la negociación podría cerrarse en los próximos días. “Petroleo” tiene muchas ganas de volver a vestir la camiseta del Profe y no existirían mayores inconvenientes para concretar su regreso. El zaguero dejó una gran imagen en su anterior ciclo, donde incluso terminó siendo goleador del equipo en el pasado Federal A.

Otro de los apuntados es Francisco García, volante que tuvo un destacado paso por la entidad bandeña. El mediocampista, actualmente en General Paz Juniors, ya mantuvo conversaciones y tendría muchas chances de volver a sumarse al plantel de Sarmiento para afrontar la segunda parte del torneo.

También está muy cerca de concretarse el retorno de Rodrigo Bernal. El delantero paraguayo ya tuvo charlas con el club y estaría a un paso de transformarse nuevamente en jugador del conjunto bandeño. Desde hace varias temporadas que la dirigencia intenta sumarlo y esta vez las negociaciones avanzan de manera positiva. Solo restan algunos detalles para cerrar la operación.

En carpeta también aparece Nicolás Juárez. El volante interesa y mucho, aunque su situación dependerá de lo que suceda en Güemes. Con la llegada de Pablo Guiñazú, el mediocampista buscará ganarse un lugar luego de haber tenido pocos minutos en el ciclo anterior y hasta bajar a jugar en la Liga Santiagueña. Desde Sarmiento están dispuestos a devolver el dinero recibido cuando el futbolista fue transferido al Gaucho, aunque la decisión final dependerá del jugador, que analizará todas las propuestas.

Otro nombre que podría sumarse es el de Matías García, defensor formado en el club y que actualmente juega en Floriana FC de Malta. El futbolista se encuentra en La Banda y aparece como otra alternativa para reforzar el plantel de cara a la recta decisiva del campeonato.

Mientras trabaja en el armado del equipo, el conjunto bandeño también piensa en su próximo compromiso. Este domingo, desde las 16, Sarmiento de La Banda visitará a Sarmiento de Resistencia por la fecha 11 del Torneo Federal A.