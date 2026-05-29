Las 10 claves del acuerdo que negocian Estados Unidos e Irán para evitar una nueva escalada

El borrador aún debe ser aprobado por Donald Trump y las autoridades iraníes. El programa nuclear, las sanciones económicas, el Estrecho de Ormuz y el rol de Israel aparecen entre los puntos más sensibles de la negociación.

Hoy 09:59

Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo provisional para intentar consolidar la tregua vigente en Medio Oriente, aunque el entendimiento todavía debe ser aprobado por el presidente Donald Trump y las autoridades de Teherán.

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La negociación se desarrolla en un contexto de máxima tensión regional, luego de meses marcados por ataques, intercambios de drones y misiles, y una frágil tregua que ambas partes buscan transformar en un acuerdo duradero.

Según confirmó el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, existe un acuerdo marco “multifacético” que aún se encuentra bajo análisis político.

Las 10 claves del borrador

1. Existe un acuerdo provisional

Estados Unidos e Irán alcanzaron un entendimiento inicial para reducir las tensiones, aunque todavía no fue ratificado oficialmente.

2. Trump tiene la decisión final

El presidente estadounidense deberá analizar el contenido del documento antes de aprobar o rechazar el acuerdo.

3. Reapertura del Estrecho de Ormuz

Washington exige restablecer la circulación normal por una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo.

4. Entrega de uranio enriquecido

Estados Unidos reclama que Irán entregue sus reservas de uranio altamente enriquecido como parte del entendimiento.

5. Fin del programa nuclear iraní

La Casa Blanca busca que Teherán renuncie a futuros desarrollos nucleares que puedan generar preocupación internacional.

6. Consolidar el alto el fuego

Uno de los objetivos centrales es transformar la actual tregua en un acuerdo más estable y duradero.

7. Continuidad de las sanciones

Las sanciones económicas y financieras continúan siendo una herramienta de presión para Washington durante las negociaciones.

8. Activos iraníes congelados

Irán reclama la devolución de miles de millones de dólares retenidos en el exterior como condición para avanzar.

9. Impacto sobre el mercado petrolero

La normalización del tránsito por el Estrecho de Ormuz podría aliviar la presión sobre los precios internacionales de la energía.

10. El papel de Israel

El gobierno de Benjamin Netanyahu mantiene una posición más dura frente a Irán y continúa presionando para sostener acciones contra aliados regionales de Teherán.

Por ahora, el borrador sigue siendo analizado por ambas partes y no existe una fecha definida para su aprobación definitiva. Sin embargo, se trata de uno de los intentos diplomáticos más importantes de los últimos años para reducir la conflictividad en Medio Oriente y evitar una nueva escalada militar en la región.