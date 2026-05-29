Denunció que fue abusada por cuatro hombres y uno de los acusados es policía

La joven, de 19 años, declaró ante la Justicia en Entre Ríos. Los imputados seguirán detenidos mientras avanza la investigación.

Hoy 10:31

Cuatro hombres, entre ellos un policía, quedaron bajo prisión preventiva por un presunto caso de abuso sexual grupal denunciado por una joven de 19 años en la ciudad de San José de Feliciano, Entre Ríos.

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Los cuatro imputados, identificados por sus iniciales como M.R., M.A.G., E.D.B. y J.A.C., fueron trasladados a la Unidad Penal N°1 de Paraná tras la resolución judicial y deberán cumplir con la medida tomada por la Justicia de Garantías por un lapso de 60 días.

Durante la audiencia llevada a cabo este jueves, las partes debatieron sobre los riesgos procesales de los imputados, lo que llevó al juez de Garantías a determinar la cantidad de días en prisión, a pesar de que la fiscal María Soledad Bordoy había solicitado tres meses. Las defensas de los imputados se opusieron a la decisión tomada y, una vez dictada la resolución, presentaron un recurso de apelación en el mismo acto. El hecho habría ocurrido el domingo pasado y entre los acusados figura un efectivo policial.

De acuerdo al portal El Once uno de los abogados defensores, Ricardo Temporetti, confirmó que el recurso de apelación fue admitido por el juez y que la cuestión deberá resolverse ante el juez de Apelaciones en Paraná.

El defensor subrayó además el estado de las actuaciones. “Esto es incipiente. La investigación lleva menos de una semana”, afirmó.

El portal Federal al día hizo referencia a un comunicado publicado el martes por la Unidad Fiscal a cargo de la doctora María Soledad Bordoy en donde mencionaron “al grave hecho denunciado en las últimas horas relativas a un delito contra la integridad sexual”.

En el escrito, afirmaron que “inmediatamente tomado conocimiento del hecho, se dio intervención a las autoridades correspondientes, como a autoridades policiales competentes. Actualmente, la Fiscalía se encuentra coordinando todas las medidas de prueba urgentes, peritajes y diligencias de rigor para el total esclarecimiento de lo sucedido”.

“Todo el esfuerzo humano y técnico está volcado a cooperar con los tiempos de la investigación penal preparatoria, en estas horas tempranas, que son determinantes para la recolección de evidencia”, escribieron, “bregando por un tratamiento responsable de la información y evitar la difusión de rumores o datos que puedan entorpecer la investigación judicial o afectar la intimidad de la víctima y su entorno”.