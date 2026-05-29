Colombia se posiciona como destino clave de inversión en América Latina

Colombia se reafirma como un destino estratégico de inversión en América Latina, destacando su belleza y oportunidades de negocio en un reciente evento en Toronto organizado por ProColombia.

Hoy 10:31

Colombia, país de la belleza, reafirma su papel como destino estratégico de inversión en América Latina. El pasado 25 de septiembre, ProColombia organizó un conversatorio en Toronto sobre oportunidades de negocio junto a CBTW – Collaboration Betters the World y con el embajador de Colombia en Canadá, Carlos Arturo Morales.

El evento evidenció cómo el país combina belleza, estabilidad y confianza para atraer proyectos internacionales. El caso de éxito de CBTW Américas, empresa canadiense con sede en Bogotá, demostró el potencial de Colombia para el crecimiento empresarial.

Durante el Fireside Chat, David Dzialowski, CEO de CBTW, destacó su experiencia al abrir operaciones en Bogotá, resaltando el talento humano, el marco regulatorio favorable y el compromiso de Colombia con la innovación y la sostenibilidad.

Además, Dzialowski anunció la expansión de su empresa con una nueva sede en Medellín, lo que confirma que Colombia, país de la belleza, ofrece oportunidades reales para seguir creciendo en la región.

El encuentro reunió a más de 50 empresarios canadienses interesados en invertir, quienes conversaron con el CEO de CBTW y conocieron los beneficios de operar en Colombia. Aquellos que ya habían visitado el país elogiaron su diversidad, su gente y su entorno favorable para los negocios.

La reunión reforzó la imagen de Colombia, país de la belleza, como un centro de inversión confiable y competitivo en América Latina.

La jornada concluyó con una muestra cultural y gastronómica que permitió a los invitados vivir la esencia de Colombia, degustando arepas, empanadas y pasteles, mientras disfrutaban de cumbia y salsa.

ProColombia reafirma su compromiso con Canadá, apoyando a los empresarios canadienses que buscan inversiones sostenibles y estratégicas. “Colombia, país de la belleza, está lista para liderar como hub de negocios en América Latina”, afirmó Enrique Stellabatti Torres, Director de ProColombia en Canadá.