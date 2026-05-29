Bombazo en España: Barcelona presentó una oferta millonaria por Julián Álvarez

El club catalán puso sobre la mesa 100 millones de euros para quedarse con el delantero de la Selección Argentina, que podría salir del Atlético de Madrid tras el Mundial 2026.

Hoy 10:32

El mercado de pases europeo comenzó a sacudirse fuerte y el gran protagonista es Julián Álvarez. En las últimas horas, Barcelona presentó una primera oferta formal para intentar quedarse con el delantero de la Selección Argentina, quien podría dejar el Atlético de Madrid luego del Mundial 2026.

Según trascendió desde Europa, la propuesta del conjunto catalán asciende a 100 millones de euros, sin incluir futbolistas en la negociación. La intención del Barça es acelerar las conversaciones antes del inicio de la Copa del Mundo y adelantarse a otros gigantes que también siguen de cerca a la “Araña”.

De acuerdo a la información brindada por el periodista Fabrizio Romano, en el Atlético de Madrid no cayó bien la situación y entienden que el atacante estaría dispuesto a cambiar de aire en el próximo mercado. Además, este viernes, el presidente culé Joan Laporta evitó responder cuando fue consultado sobre la posible llegada del argentino, lo que alimentó todavía más los rumores.

Cabe recordar que Julián Álvarez fue la gran incorporación del equipo madrileño en 2024, cuando pagó cerca de 95 millones de euros al Manchester City para quedarse con su ficha. Desde entonces, el campeón del mundo se transformó en una de las máximas figuras del equipo y en uno de los delanteros más buscados del fútbol europeo.

Además de Barcelona, otros clubes poderosos como PSG y Arsenal también siguen atentamente la situación del atacante argentino. Sin embargo, el conjunto catalán fue el primero en mover fichas y ya dejó en claro que quiere dar uno de los grandes golpes del mercado internacional.