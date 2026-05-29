El ejército israelí tomará el control del 70% de Gaza bjo las órdenes de Netanyahu

El anuncio llega menos de dos semanas después de que Netanyahu reconociera, el 15 de mayo, que las fuerzas israelíes controlaban el 60% de Gaza.

Hoy 10:47

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenó este jueves al ejército que extienda su control sobre la Franja de Gaza hasta el 70% del territorio, cifra que supera con creces los términos del alto el fuego vigente desde octubre de 2025. El anuncio, realizado en un asentamiento de Cisjordania y difundido por el canal israelí 12, convierte en declaración formal lo que hasta ahora era una realidad que el gobierno evitaba reconocer públicamente.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Estamos ahogando a Hamas. Controlamos el 60% del territorio”, dijo Netanyahu. “Mi directiva es avanzar hasta el 70%”, añadió. La orden supone un nuevo incumplimiento del acuerdo: cuando entró en vigor el cese al fuego el 10 de octubre de 2025, Israel se comprometió a replegarse detrás de la denominada “línea amarilla”, que delimitaba aproximadamente el 53% del territorio bajo control israelí.

El anuncio llega menos de dos semanas después de que Netanyahu reconociera, el 15 de mayo, que las fuerzas israelíes controlaban el 60% de Gaza. Grupos humanitarios recibieron el mes pasado un mapa militar israelí con una “línea naranja” que fijaba ese control en torno al 64% del territorio, cifra que ahora el propio primer ministro superó con su nueva directiva.

El alto el fuego de octubre de 2025, promovido por el presidente Donald Trump, puso fin a dos años de guerra iniciada por el ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023, el más letal perpetrado contra civiles israelíes desde la fundación del Estado. La primera fase de la tregua permitió la liberación de los rehenes a cambio de presos palestinos; ese proceso concluyó en enero de 2026.

La segunda fase contemplaba el desarme de Hamas, la retirada israelí y el despliegue de una Fuerza Internacional de Estabilización. Ninguno de esos compromisos avanzó. Hamas se niega a desarmarse, Israel continúa sus operaciones en Gaza, y ninguno de los cinco países que prometieron tropas para la fuerza internacional ha realizado contribución significativa alguna.

El encargado de supervisar el acuerdo es el diplomático búlgaro Nickolay Mladenov, director general del Consejo de Paz para Gaza, creado por la resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU. Mladenov advirtió la semana pasada que el estancamiento podría volverse permanente: una Gaza dividida en la que Hamas controla a más de dos millones de personas en menos de la mitad del territorio, mientras Israel ocupa el resto. “El statu quo no puede ser una opción”, declaró.

Israel y Hamas se acusan mutuamente de violar la tregua. Israel alega que Hamas se rearma y que sus fuerzas han sido atacadas; Hamas sostiene que los bombardeos, que no cesaron desde octubre, constituyen la infracción real del acuerdo. Varias ONG denunciaron el 22 de mayo que la situación humanitaria sigue siendo “catastrófica” para los más de dos millones de palestinos hacinados en un territorio que se contrae sin reconstrucción.

Mladenov ya advirtió que, sin avances en la segunda fase, la “línea amarilla” podría solidificarse “en una valla o un muro, una separación permanente dentro de Gaza”. La declaración de Netanyahu sugiere que esa advertencia no encontró eco en Jerusalén.