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Llega la 4° edición de “La Mostra Visual 2026” en la Casa Argañaraz Alcorta

Del 5 al 7 de junio, la muestra colectiva reunirá fotografía, cine, talleres, feria y música en vivo creados por mujeres y disidencias en Santiago del Estero.

Hoy 11:55

La cuarta edición de La Mostra Visual 2026 se llevará a cabo del viernes 5 al domingo 7 de junio en la Casa Argañaraz Alcorta, ubicada en avenida Libertad 175, en Santiago del Estero Capital.

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Durante tres jornadas consecutivas, la propuesta volverá a consolidarse como un espacio de encuentro, expresión y construcción colectiva, reuniendo producciones de fotografía, cine, talleres, feria de emprendedores y música en vivo realizadas por mujeres y disidencias de la provincia.

La programación incluirá proyecciones audiovisuales, exposiciones fotográficas, conversatorios, talleres creativos y espectáculos musicales, además de homenajes especiales a referentes del ámbito cultural.

El objetivo de la iniciativa es visibilizar las producciones independientes locales y fortalecer redes de trabajo, debate y comunidad en torno a la comunicación visual con perspectiva de género.

Las actividades se desarrollarán en la Casa Argañaraz Alcorta con entrada libre y gratuita.

Más información disponible en la publicación oficial: Instagram oficial de La Mostra Visual

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