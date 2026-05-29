El FBI detuvo a un funcionario de la CIA y hallaron US$40 millones en oro en su casa

David Rush fue arrestado en una causa vinculada a fraude y falsificación de credenciales académicas. En su vivienda encontraron lingotes de oro valuados en millones de dólares.

Hoy 15:56

Un alto funcionario de la CIA (la Agencia Central de Inteligencia de EE.UU.) fue detenido la semana pasada después de que investigadores encontraron cientos de lingotes de oro por valor de más de 40 millones de dólares escondidos en su residencia de Virginia, una pequeña fortuna que al parecer se llevó del trabajo a su casa, según documentos judiciales.

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El funcionario, David Rush, está encarcelado a la espera de una audiencia de detención en los próximos días; se le acusa de robar dinero público mediante la falsificación de planillas horarias. Los documentos de imputación presentados en Alexandria, Virginia, dejan aún muchas cosas sin responder sobre su reciente conducta.

El único cargo presentado contra Rush es que exageró sus credenciales académicas y obtuvo una paga por licencia militar por decenas de miles de dólares. Las autoridades afirman que mintió al afirmar ser integrante de la Reserva Naval cuando fue dado de baja.

Los documentos judiciales describen a Rush como un “exempleado de nivel de servicio ejecutivo superior en una agencia gubernamental de Estados Unidos”. Personas familiarizadas con la investigación afirman que hasta hace muy poco ocupaba un alto cargo en la CIA.

En un comunicado conjunto, la CIA y el FBI (Buró Federal de Investigaciones) dijeron que la detención se produjo el 19 de mayo, después de que la agencia alertara al FBI.

“Después de que una investigación interna de la CIA identificó posibles infracciones de la ley, el director de la CIA, John Ratcliffe, remitió la información al FBI para que realizara una investigación policial”, decía el comunicado.

Un abogado de Rush declinó hacer comentarios. Una mujer que contestó el teléfono en casa de Rush le colgó a un periodista.

Entre noviembre y marzo pasados, según los documentos judiciales, Rush pidió y recibió “una importante cantidad de divisas y decenas de millones de dólares en lingotes de oro para gastos relacionados con el trabajo”.

Cuando la CIA llevó a cabo una revisión de los lugares donde estaban el oro y las divisas, la agencia fue “incapaz de localizar los lingotes de oro o cantidades significativas de divisas extranjeras”, según los documentos judiciales.

El 18 de mayo, los agentes del FBI registraron la casa de Rush y encontraron “aproximadamente 303 lingotes de oro, cada uno de los cuales pesaba aproximadamente un kilogramo”, según una declaración jurada. Con base en el precio del oro, decía la declaración jurada, el valor estimado del metal superaba los 40 millones de dólares. Los investigadores también incautaron casi tres decenas de relojes de lujo, muchos de ellos Rolex.

Los documentos judiciales no indican por qué habría guardado tanto oro Rush en su casa, además de 2 millones de dólares en moneda estadounidense, ni tampoco qué proyecto laboral le habría exigido amasar semejante riqueza.

*Por Devlin Barrett, periodista que cubre el Departamento de Justicia y el FBI para el Times, y Julian E. Barnes, que cubre las agencias de inteligencia estadounidenses y asuntos de seguridad internacional para el Times. Mark Mazzetti colaboró con reportería