Milei defendió el ajuste y afirmó que no se pueden mejorar las jubilaciones recortando gastos de la Presidencia

El mandatario sostuvo que el equilibrio fiscal es clave para la recuperación económica y rechazó las críticas sobre los costos vinculados a la actividad presidencial. Lo hizo durante el cierre del Latam Economic Forum.

Hoy 16:15

Durante su participación en la 12° edición del Latam Economic Forum, el presidente Javier Milei volvió a respaldar la política de ajuste implementada por su gobierno y dejó una definición que generó repercusión al referirse al debate sobre el gasto público y las jubilaciones.

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En su exposición ante empresarios, inversores y referentes del sector privado, el jefe de Estado consideró que los cuestionamientos sobre los gastos asociados a la actividad presidencial no representan una solución para mejorar los haberes previsionales. En ese sentido, remarcó que el problema de fondo requiere medidas estructurales y no decisiones de impacto limitado sobre las cuentas públicas.

Milei insistió en que el orden fiscal es una condición indispensable para estabilizar la economía, reducir la inflación y generar un escenario favorable para el crecimiento. Según expresó, los recortes impulsados por la administración nacional forman parte de una estrategia destinada a sanear las finanzas del Estado y evitar desequilibrios que, a su criterio, afectaron al país durante años.

Además, el Presidente aseguró que la Argentina atraviesa un proceso de transformación económica que podría consolidarse si se mantiene el rumbo actual. También destacó la necesidad de profundizar las reformas promovidas por el Gobierno, al considerar que serán fundamentales para fortalecer la actividad económica y atraer inversiones.

Las declaraciones fueron realizadas durante el cierre del encuentro desarrollado en Parque Norte, donde participaron funcionarios nacionales y representantes del ámbito empresarial. Allí, Milei aprovechó el escenario para reafirmar los principales lineamientos de su programa económico y defender las medidas adoptadas desde el inicio de su gestión.