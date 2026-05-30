Salta destituye a agente penitenciario por venta de droga en prisión

El Poder Ejecutivo de Salta ha confirmado la destitución de un agente penitenciario tras su condena por venta de drogas dentro de la cárcel, reflejando un enfoque riguroso en la ética institucional.

Hoy 16:15

El Poder Ejecutivo de la Provincia de Salta ha oficializado la sanción administrativa que culmina con la destitución de un agente del Servicio Penitenciario. Esta medida se dio a conocer en el Boletín Oficial publicado el viernes, donde se detalla la desvinculación del uniformado tras exhaustivos análisis normativos sobre su situación laboral.

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El agente afectado es el sargento primero Marcos Matías Bucotich García, quien se encontraba prestando servicios en la fuerza carcelaria local. Su desvinculación se fundamenta en una resolución dictada por la Sala VII del Tribunal de Juicio en el marco de una investigación penal que ha tenido un impacto significativo en la institución.

La condena impuesta por este tribunal fue de seis años de prisión de cumplimiento efectivo. Los delitos que se le imputaron incluyen exacciones ilegales agravadas y comercialización de estupefacientes agravada, específicamente cometidos en un establecimiento de detención y ejecutados por un funcionario encargado de la guarda de presos.

Además, se determinó que Bucotich formaba parte de una asociación ilícita, lo que llevó a la Provincia a actuar con celeridad respecto a su baja del cuerpo penitenciario, considerando que sus actos perjudicaron de manera grave la ética profesional y la disciplina interna exigidas por la institución.

El proceso de remoción del sargento Bucotich incluyó la intervención de la Junta de Eliminación, la cual opera como asesora de la Dirección General de la fuerza. Esta acción fue respaldada por la Dirección General de Políticas Penales y la Asesoría Jurídica del Ministerio de Gobierno y Justicia, quienes avalaron el encuadre legal de la sanción.

Finalmente, la separación del cargo del sargento Bucotich fue formalizada mediante el Decreto N° 307, lo que subraya el compromiso del gobierno provincial en mantener la integridad y la ética dentro del sistema penitenciario de Salta.