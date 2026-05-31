Ferro se hizo fuerte en Caballito, venció a Gimnasia y forzó un quinto

El Verdolaga derrotó 81-73 al conjunto de Comodoro Rivadavia en el Héctor Etchart y estiró la serie de semifinales de la Liga Nacional. El martes se definirá el primer finalista.

Hoy 00:03

Ferro Carril Oeste se quedó con un triunfo clave en el estadio Héctor Etchart al vencer por 81 a 73 a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, resultado que le permitió igualar la serie y forzar un quinto partido decisivo en las semifinales de la Liga Nacional de Básquet.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En un encuentro cargado de tensión y con mucho en juego, el conjunto de Caballito logró imponerse gracias a una sólida actuación colectiva y una mejora defensiva en la segunda mitad.

El desarrollo del partido fue equilibrado desde el salto inicial. Gimnasia encontró respuestas a través de los lanzamientos de larga distancia, mientras que Ferro apostó por la velocidad en transición para mantenerse en partido.

Ninguno de los dos equipos logró sacar diferencias significativas durante los primeros 20 minutos y el primer tiempo terminó igualado en 36 puntos.

Ferro ajustó la defensa y cambió la historia

En el complemento, el Verdolaga elevó la intensidad defensiva y comenzó a provocar pérdidas y errores no forzados en el conjunto patagónico.

Ese trabajo atrás le permitió controlar el ritmo del juego y construir una ventaja que terminó siendo decisiva para sellar la victoria por 81 a 73.

La gran figura de la noche fue Rodrigo Gallegos, quien aportó 19 puntos y 6 rebotes para liderar la ofensiva de Ferro.

Por el lado de Gimnasia, el máximo anotador fue Emiliano Toretta, que cerró su planilla con 21 unidades, aunque su esfuerzo no alcanzó para evitar la derrota.

Todo se define en Comodoro

Con este resultado, la serie quedó empatada y el boleto a la final se resolverá en un quinto y último partido.

El encuentro decisivo se disputará el próximo martes 2 de junio en el estadio Socios Fundadores de Comodoro Rivadavia.

El ganador avanzará a la gran final de la Liga Nacional, donde enfrentará al vencedor de la otra semifinal que disputan Quimsa y Boca Juniors.

La definición promete ser apasionante, con dos equipos que han protagonizado una serie sumamente pareja y que ahora jugarán una verdadera final anticipada por un lugar en la lucha por el título.