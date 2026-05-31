Morelli estuvo cerca del podio, pero terminó 13° en el GP de Italia de Moto3

El argentino llegó a ubicarse segundo en la última vuelta, aunque un incidente en el cierre lo relegó en Mugello. Valentín Perrone finalizó 18° y no sumó puntos.

Hoy 07:16

Los pilotos argentinos Marco Morelli y Valentín Perrone tuvieron una jornada complicada en el Gran Premio de Italia de Moto3, disputado en el tradicional circuito de Mugello. Aunque Morelli estuvo muy cerca de conseguir un resultado histórico, un inconveniente en los metros finales lo dejó lejos de los puestos de privilegio.

El piloto de KTM llegó a ubicarse en la segunda posición durante la última vuelta y se ilusionó con pelear por la victoria. Sin embargo, una maniobra desafortunada en la curva final terminó arruinando sus aspiraciones.

Morelli pasó de luchar por el podio a terminar 13°

El argentino había partido desde el séptimo lugar de la grilla y se mantuvo durante toda la carrera dentro del numeroso grupo de pilotos que peleó por la punta.

Tras perder algunas posiciones en la parte media de la competencia, logró una gran remontada en las vueltas decisivas y llegó a colocarse segundo cuando restaba apenas un giro para la bandera a cuadros.

Pero en medio del intenso pelotón sufrió un roce y perdió la trayectoria en la última curva del circuito italiano. Esa situación lo hizo caer varias posiciones y finalmente cruzó la meta en el 13° puesto.

A pesar de la frustración por el desenlace, Morelli logró sumar tres puntos para el campeonato mundial.

Perrone no pudo mantenerse en la pelea

La carrera tampoco resultó favorable para Valentín Perrone, quien había comenzado desde la 15ª posición.

El piloto argentino llegó a rodar dentro del grupo de los diez mejores durante algunos tramos de la competencia, pero perdió ritmo en la parte final y terminó cruzando la bandera a cuadros en el 18° lugar, fuera de la zona de puntos.

Primera victoria para Brian Uriarte

La victoria quedó en manos del español Brian Uriarte (KTM), quien consiguió su primer triunfo en el Mundial de Moto3.

El joven piloto aprovechó la intensa pelea que se desarrolló detrás suyo para escaparse en la última vuelta y sellar una victoria histórica en su temporada debut.

El podio lo completaron su compañero de equipo, el español Álvaro Carpe, y el malasio Hakim Danish, ambos también con KTM.

Así quedaron los argentinos en el campeonato

Pese a finalizar en la 11ª posición en Mugello, Máximo Quiles continúa liderando el campeonato con 145 puntos.

Entre los argentinos, Marco Morelli ocupa el sexto puesto con 61 unidades, mientras que Valentín Perrone se ubica séptimo con 56 puntos.

La próxima fecha del Mundial de Moto3 se disputará entre el 5 y el 7 de junio en el circuito de Balaton Park, escenario del Gran Premio de Hungría.