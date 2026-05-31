Intentó quitarse la vida el único detenido por el crimen de Agostina Vega

Claudio Barrelier, principal sospechoso por el asesinato de la adolescente de 14 años, permanece internado y sedado tras un intento de suicidio en la cárcel de Bower.

Hoy 16:27

La investigación por el crimen de Agostina Vega sumó un nuevo capítulo en las últimas horas luego de que Claudio Barrelier, el único detenido por el asesinato de la adolescente de 14 años, intentara quitarse la vida mientras permanece alojado en la cárcel de Bower.

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De acuerdo con información surgida de fuentes vinculadas a la causa, el hombre de 32 años protagonizó un intento de suicidio dentro del establecimiento penitenciario, situación que obligó a una rápida intervención para evitar una tragedia.

Tras el episodio, Barrelier quedó bajo estricta observación médica y actualmente permanece sedado, una medida adoptada para prevenir una nueva conducta autolesiva mientras continúa detenido como principal acusado del homicidio que conmocionó a la comunidad.

La noticia generó preocupación entre los familiares de la víctima, quienes insisten en que la investigación debe profundizarse para esclarecer completamente las circunstancias del crimen.

En ese contexto, Miguel, abuelo de Agostina, manifestó su deseo de que el imputado pueda declarar y aportar información relevante para la causa. "Quiero que diga si tuvo algún cómplice. Quiero dar con todos los involucrados. No quiero que le pase nada para que confiese si hay personas más involucradas", expresó ante los medios.

Las declaraciones reflejan el reclamo de la familia, que busca respuestas sobre lo ocurrido y sostiene que aún podrían existir aspectos por esclarecer en torno al asesinato de la adolescente.

Mientras tanto, la Justicia continúa avanzando con las medidas investigativas para reconstruir los hechos y determinar si existió o no la participación de otras personas, una hipótesis que sigue siendo motivo de preocupación para el entorno de la víctima.

El caso permanece bajo investigación y continúa generando un fuerte impacto social, a la espera de nuevos avances que permitan esclarecer definitivamente el crimen de Agostina Vega.