Hombre absuelto de abuso sexual en Salta por falta de pruebas contundentes

Un hombre fue absuelto en Salta tras ser juzgado por abuso sexual con acceso carnal, debido a la falta de pruebas concluyentes según el Ministerio Público Fiscal.

Hoy 16:29

Un hombre mayor de edad ha sido absuelto de la acusación de abuso sexual con acceso carnal en un juicio llevado a cabo en Salta. La decisión se tomó tras la evaluación de las pruebas presentadas durante el proceso, según informó el Ministerio Público Fiscal.

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La fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, quien actuó interinamente en la Fiscalía Penal 4 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, representó al Ministerio Público durante la audiencia. La acusación sostenía que el imputado era el presunto autor del delito de abuso sexual con acceso carnal.

En sus alegatos finales, la fiscal solicitó que se declare la responsabilidad penal del acusado, basándose en las pruebas presentadas durante el debate oral. Sin embargo, el juez del distrito Centro, Eduardo Sángari, analizó los argumentos de ambas partes antes de emitir su veredicto.

El magistrado resolvió absolver al acusado por el beneficio de la duda, un principio que se aplica en el ámbito judicial cuando no se logra establecer la culpabilidad más allá de toda duda razonable.

La causa se originó a partir de una denuncia formulada por una mujer que mantenía una relación de amistad con el acusado. Según su testimonio, ambos asistieron a una reunión social en la que el hombre se ofreció a trasladarla, aprovechando una situación de vulnerabilidad.

La denunciante argumentó que en ese contexto se vio vulnerada su integridad sexual, lo que motivó la denuncia formal. No obstante, tras la valoración de las pruebas por parte del juez, se decidió la absolución del imputado.