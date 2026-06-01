Crítica de "¿Qué te dice esa naturaleza?"

Hong Sang-soo firma esta desternillante historia sobre un joven poeta que va a conocer a sus suegros, que representan los privilegios que él rechaza.

Hoy 07:15

Por Mariona Borrull

Para Fotogramas

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Conocer a los suegros resulta siempre esclarecedor y más, cuando los padres de ella viven en un privilegio que tú, poeta joven, rechazas. Pero Hong, que ha esquivado todos los caminos abiertos por su propio padre productor a base de poesía, no parece muy interesado en comentar sobre este día en familia que, a ojos del yerno poeta, va desvelándose entrevista de trabajo. Nadie en la casa parece quererse lo bastante, nunca tanto como el patriarca viudo hacia su primera esposa. Tampoco queda claro si la poesía que escribe el protagonista vale para algo; aunque a mí sí me gusta.

Abismada, la película contempla el mundo junto a él, entrelaza sus secuencias y llega a ocurrencias deliciosas. Tanto, que incluso las apostillas en zoom se zafan de una lógica controlable. ¿Hablamos ya de poesía o para eso tienen que publicarte? Poesía o simples cintas caseras, otro acceso privilegiado a dinámicas solo visibles a través de la lente de una camarita. Toda primera vez con los suegros es un coqueto cuento de fantasmas a futuro.