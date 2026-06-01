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Termas de Río Hondo enfrenta una jornada de neblina y lluvia: pronóstico para hoy Lunes 1 de junio de 2026

La ciudad de Termas de Río Hondo se encuentra bajo la influencia de una neblina densa y un pronóstico de lluvias. Se espera que las condiciones climáticas continúen inestables en los próximos días.

Hoy 08:01

Hoy en Termas de Río Hondo, los termenses se despiertan con una atmósfera de neblina densa que cubre la ciudad. La temperatura actual se sitúa en 15.6 °C, aunque la sensación térmica es de 10.1 °C, lo que provoca una sensación de frío.

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La humedad alcanza un 94%, lo que contribuye a la persistencia de la neblina. Los vientos soplan desde el noreste a una velocidad de 7.9 km/h, lo que no ofrece mucho alivio a la sensación de frescor en el ambiente.

Para el día de hoy, el pronóstico indica lluvias moderadas a intervalos, con temperaturas que oscilarán entre los 15.6 °C de mínima y los 20.7 °C de máxima. Esta combinación de factores climáticos sugiere que los termenses deberán estar preparados para el agua.

El martes, la situación no mejorará significativamente, ya que se anticipan lluvias moderadas nuevamente, con mínimas de 15.3 °C y máximas de 16.7 °C. Las condiciones seguirán siendo húmedas, lo que podría afectar las actividades al aire libre.

El miércoles, las lluvias continuarán, con una mínima de 15.3 °C y una máxima de 18.6 °C. Los termenses deben estar atentos a las condiciones climáticas, ya que la neblina y la lluvia podrían hacer que la visibilidad sea reducida durante el día.

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