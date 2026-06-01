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Samara Weaving contó que se hizo pasar por Margot Robbie ante un fan y la anécdota se volvió viral

La actriz recordó entre risas un episodio en un aeropuerto, donde decidió no corregir la confusión y posar como si fuera la estrella de Barbie.

Hoy 07:50

La actriz australiana Samara Weaving reveló una divertida anécdota de sus comienzos, cuando fue confundida con Margot Robbie y, lejos de aclarar la situación, decidió seguir el juego.

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La protagonista de Ready or Not recordó el episodio durante la premiere en Los Ángeles de su nueva película, Carolina Caroline, en diálogo con el medio People. “Me acuerdo que estaba en un aeropuerto, hace como diez años, y alguien pensó que era Margot”, contó.

Lejos de incomodarse, Weaving optó por una salida inesperada: “No pude decirle que no lo era, así que posé para una foto como si fuera ella”, relató entre risas.

Con el paso del tiempo, la actriz reconoce que nunca supo si aquella persona llegó a darse cuenta del error. “Capaz después miró la foto y pensó: ‘esa no es Margot, es una desconocida’. Así que probablemente estoy en el celular de alguien como si fuera ella”, bromeó. Y agregó, fiel a su humor: “Igual no salgo mucho de casa, así que no creo que pase seguido”.

Samara Weaving y Margot Robbie Samara Weaving y Margot Robbie

La confusión no es casual. Desde hace años, los fans remarcan el gran parecido físico entre Weaving y Robbie, ambas nacidas en Australia. Incluso, en redes sociales también suelen sumar a la comparación a otras actrices como Emma Mackey (Sex Education) y Jaime Pressly (My Name Is Earl).

Más allá de las bromas, lo cierto es que Samara Weaving y Margot Robbie mantienen una buena relación en la vida real. Ambas coincidieron profesionalmente en Babylon, la película dirigida por Damien Chazelle, y a lo largo de los años se han apoyado mutuamente en sus proyectos.

Samara Weaving Samara Weaving

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