La Municipalidad de la Capital informó programa de fumigaciones de esta semana

La Dirección de Calidad de Vida de la Municipalidad de la Capital informó en la continuidad de su programa de fumigaciones preventivas contra mosquitos y otros insectos los barrios en donde se trabajará esta semana.

Hoy 09:31

De acuerdo al cronograma preparado por el municipio capitalino, las tareas de fumigación se realizarán así:

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Este lunes será en los barrios Villa del Carmen, Néstor Kirchner, Sixto Palavecino, Vinalar (Smata), Santa Lucía e Industria.

El martes será el turno de los barrios Siglo XX, Siglo XXI (sector 750 viviendas), Saint Germés, Ejercito Argentino, América del Sur, Juan Díaz de Solís y Campo Contreras".

El miércoles las tareas se localizarán en los barrios Juramento, Sarmiento, Ramón Carrillo, Tradición, Primera Junta e Inmigrantes.

El jueves los trabajos se realizarán en los barrios Congreso, Francisco de Aguirre, Sáenz Peña, Centenario, Rivadavia, Colon, Juan Felipe Ibarra y Jorge Newbery.

Por último, el viernes está previsto fumigar en los barrios Mariano Moreno, Libertad, San Martín, Don Bosco, Bruno Volta y Mosconi.