Bombazo: River busca repatriar a Mastantuono y al Diablito Echeverri para el próximo semestre

La dirigencia millonaria analiza gestionar préstamos con Real Madrid y Manchester City para recuperar a dos de las mayores joyas surgidas de sus Inferiores.

Hoy 12:44

River Plate prepara un mercado de pases ambicioso y, además de los nombres que ya circulan como posibles refuerzos, surgieron dos objetivos que ilusionan a los hinchas: Franco Mastantuono y Claudio "Diablito" Echeverri.

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La dirigencia millonaria evalúa realizar gestiones ante Real Madrid y Manchester City para conocer si existe la posibilidad de incorporar a préstamo a ambos futbolistas, que dejaron el club rumbo a Europa pero todavía no lograron consolidarse en sus respectivos equipos.

La idea sería contar con ellos al menos durante una temporada para potenciar un plantel que busca dar un salto de calidad en el mediocampo y la ofensiva.

El caso Mastantuono

La situación de Franco Mastantuono es la que genera mayor repercusión.

Tras su llegada al Real Madrid en una operación que despertó enormes expectativas, el juvenil argentino atravesó una temporada irregular. Luego de un comienzo prometedor, perdió terreno dentro del equipo y comenzó a quedar relegado en la consideración.

La aparición de jugadores como Arda Güler y Brahim Díaz, sumada a la crisis deportiva que atravesó el club español, complicaron su continuidad dentro de la estructura principal.

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Además, el volante recibió otro golpe importante cuando Lionel Scaloni decidió dejarlo fuera de la lista de convocados de la Selección Argentina para el Mundial 2026.

Actualmente, su futuro dependerá en gran medida de la evaluación que realice el nuevo cuerpo técnico del conjunto madrileño, aunque desde su entorno consideran muy difícil un regreso al fútbol argentino en el corto plazo.

El Diablito también está en carpeta

River también sigue de cerca la situación de Claudio Echeverri.

No es la primera vez que el club intenta recuperar al chaqueño. En el último mercado ya hubo gestiones cuando el futbolista atravesaba un período sin continuidad en Europa, aunque en ese momento Manchester City optó por mantenerlo bajo su órbita.

Durante el último semestre, el atacante vistió la camiseta del Girona, donde disputó 17 partidos, cinco de ellos como titular, y registró un gol y una asistencia.

Sin embargo, la temporada terminó de manera negativa con el descenso del equipo español a la Segunda División.

Ahora, Echeverri deberá regresar al Manchester City, donde mantiene contrato hasta junio de 2028.

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Un mercado de pases con nombres de peso

Las posibles gestiones por Mastantuono y Echeverri se suman a otros futbolistas que ya fueron vinculados con River para el próximo semestre.

Entre los nombres que aparecen en carpeta figuran Ángel Correa, Thiago Almada, Rafael Santos Borré y Giovanni Simeone, en una clara muestra de la intención de la dirigencia de reforzar significativamente el plantel.

Mientras tanto, desde Núñez trabajan en silencio para explorar todas las alternativas posibles y evaluar si existe alguna posibilidad concreta de concretar el regreso de dos de los talentos más importantes surgidos en los últimos años de las divisiones inferiores del club.

Por ahora, el operativo retorno recién comienza, pero la ilusión ya empezó a crecer entre los hinchas millonarios.