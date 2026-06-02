Cáritas lanzó su Colecta Anual 2026 bajo el lema "70 años alentando la esperanza"

La iniciativa solidaria comenzará este fin de semana y se extenderá durante todo junio. El Arzobispado de Santiago del Estero y la comisión directiva de Cáritas Argentina presentaron la campaña e invitaron a la comunidad a colaborar.

Hoy 14:12

El Arzobispado de Santiago del Estero y la comisión directiva de Cáritas Argentina presentaron oficialmente la Colecta Anual 2026, que comenzará este fin de semana y se desarrollará durante todo el mes de junio bajo el lema "70 años alentando la esperanza".

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Durante la presentación estuvo presente Noticiero 7, que dialogó con monseñor Enrique Martínez Ossola y con la directora de Cáritas, María del Carmen Rosales, quienes destacaron la importancia de la campaña en el actual contexto social y económico que atraviesa el país.

"Es conocida la situación difícil que viven muchas personas en nuestro país. El índice de pobreza ha crecido exponencialmente y faltan fuentes de trabajo genuinas. Estamos viviendo situaciones muy difíciles en algunos casos, y Cáritas quiere ser una respuesta organizada ante los problemas que estamos viviendo como sociedad", expresó monseñor Martínez Ossola.

Asimismo, remarcó que la solidaridad continúa siendo una característica fundamental de las comunidades más vulnerables. "Pareciera que a medida que son más profundas las crisis, más profundas también son las respuestas y la generosidad, sobre todo de los que menos tienen", señaló.

En ese sentido, recordó distintas experiencias vividas en barrios humildes y comunidades rurales, donde los vecinos se organizan solidariamente para ayudar a quienes atraviesan situaciones difíciles. "Me tocó llegar a una casa muy humilde donde había cinco niños, pero estaban merendando quince. Esos gestos muestran el enorme compromiso de la gente", relató.

Por su parte, María del Carmen Rosales informó que este año la modalidad de recolección tendrá algunas modificaciones. "No vamos a estar en Plaza Libertad como en otras oportunidades. Consideramos que es más efectivo trasladarnos a los semáforos y peatonales, donde los jóvenes estarán identificados con las chaquetas de Cáritas solicitando la colaboración de los vecinos", explicó.

Además, adelantó que se distribuirán alcancías en escuelas, municipios, ministerios, supermercados y comercios de distintos puntos de la provincia, con el objetivo de facilitar las donaciones y alcanzar a la mayor cantidad de personas posible.

Desde Cáritas invitaron a toda la comunidad santiagueña a sumarse a esta nueva edición de la colecta, aportando desde sus posibilidades para acompañar a quienes más lo necesitan.