La Legislatura ponderó el convenio estratégico firmado por el gobierno con el CFI y reafirmó su compromiso con las políticas de género

Durante la sesión ordinaria, los legisladores valoraron los convenios firmados por el Gobierno provincial para fortalecer a las PyMEs, recordaron la lucha contra la violencia de género y aprobaron reconocimientos a diversas iniciativas.

Hoy 18:28

La Cámara de Diputados de la Provincia abordó hoy una variada agenda legislativa bajo la conducción de la presidenta provisional de la Legislatura, Norma Abdala de Matarazzo.

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Durante la sesión, la Legislatura provincial expresó su beneplácito por los convenios estratégicos suscriptos ayer lunes entre el gobernador de la provincia, Elías Miguel Suárez, y el titular del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe.

Los parlamentarios ponderaron el impacto de este acuerdo, destacando que "inyectará herramientas financieras ágiles y fondos de garantía directamente al entramado de PyMEs y emprendedores santiagueños". Según señalaron, esta política pública "se traducirá en mayor competitividad, valor agregado en origen y en la creación de empleo genuino para el territorio provincial".

Compromiso con el "Ni una menos"

La sensibilidad social también marcó el pulso del plenario al recordarse las marchas y actividades del colectivo "Ni Una Menos" previstas para este miércoles 3 de junio, movimiento federal surgido en Argentina en 2015 para visibilizar la lucha contra la violencia de género y los femicidios.

En ese marco, los legisladores pusieron en valor las políticas públicas con perspectiva de género implementadas en Santiago del Estero, así como el rol estratégico de los diferentes organismos provinciales destinados a resguardar, asistir y garantizar estos derechos fundamentales de las mujeres y diversidades.

Como testimonio del profundo pesar institucional, el cuerpo de legisladores realizó un minuto de silencio en memoria de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada recientemente en la provincia de Córdoba.

Declaraciones aprobadas

En su sesión ordinaria, la Cámara de Diputados de la Provincia aprobó un extenso paquete de despachos de comisiones y proyectos.

A instancias de los dictámenes emitidos por las comisiones de trabajo, se declaró de interés el ciclo documental "Uniendo Pueblos" de Canal 7 y las actividades por el “75° Aniversario del Instituto de Estudios Superiores San Martín de Porres” (del 08/06 al 12/06).

Asimismo, se aprobó el beneplácito y reconocimiento por el 18° aniversario del Autódromo Internacional Termas de Río Hondo (11/05) y el reconocimiento a los "40 Años del Campeonato Nacional de Fútbol Sub 15, categorías 1972 y 1973".

En materia social, educativa y cultural, se declaró de interés el “4to. Congreso Internacional de Inclusión, Discapacidad y Acceso a Derechos” (30/05, virtual); el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres (28/05); las “4° Jornadas Provinciales de Historia” en la UCSE (12/06); el Congreso Nacional Pedagógico 2026 (29/05, virtual); la “Diplomatura Superior en Enfermería” (mayo 2026 a mayo 2027); las “IV Jornadas Nacionales de Fideicomisos y Fondos de Inversión Directa” en el FÓRUM (26/06 y 27/06) y la presentación en el CCB del libro “Yunque, historia de un sindicalista bueno” de Ariel Horacio Sequeira (05/06).

Además: el proyecto “Raíz, Identidad y Proyección” de Erika Ivana Céliz para el Festival de Laborde 2027; las "2° Jornadas de Economía Dr. Julio Olivera" en la UNSE (05/06); y los libros “Eva Duarte: El Empoderamiento de la Mujer Argentina” de Elena Nancy Paniagua y “El Meteorito del Chaco 1926-2026, Primera Parte” del Dr. Cesar Ovejero Silvero. En el plano deportivo, se sumó el interés para el Campeonato Argentino De Cestoball (del 22/07 al 26/07) a desarrollarse en Quimsa, Independiente, Juventud y Defensores del Sur.

Deportes y sociedad

El cuerpo declaró de interés el V° Congreso Nacional Fearab Argentina y I° Encuentro de Fearab América en el CCB (del 12/06 al 14/06); el 107° Aniversario del Club Atlético Central Córdoba (02/06); la muestra “Mundo Jurásico” en el CCB y el Día Del Sociólogo y de la Socióloga en la UNSE (01/06).