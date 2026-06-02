Fuerte accidente en la Ruta 9: un camionero perdió el control y el acoplado terminó volcado

El siniestro ocurrió cerca de La Aguada cuando el acoplado comenzó a zigzaguear y terminó volcando. Pese a la espectacularidad del accidente, solo se registraron daños materiales.

Hoy 18:48

Un fuerte accidente de tránsito se registró durante la tarde de este martes sobre la Ruta Nacional Nº 9, a la altura del kilómetro 1204, en inmediaciones de la localidad de La Aguada, donde un camión con acoplado terminó volcando parte de su estructura y derramando toda la carga que transportaba.

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El hecho ocurrió alrededor de las 15.20 y fue asistido por efectivos de la Comisaría Comunitaria Nº 57 de Villa Balnearia.

De acuerdo con las fuentes policiales, el vehículo involucrado fue un camión Mercedes Benz L-1634 con acoplado, perteneciente a la empresa de transporte de cargas El Califa, que se encontraba prestando servicios para una firma tucumana y trasladaba tambores metálicos vacíos de 200 litros.

El conductor, identificado como Esteban Sebastián Gálvez, de 39 años, explicó que circulaba en sentido sur-norte cuando, al aproximarse al sector de la autovía, advirtió que el acoplado comenzó a desestabilizarse. Según relató, el transporte inició un fuerte zigzagueo que provocó la pérdida de control y, finalmente, el vuelco del acoplado junto con toda la carga.

A raíz del accidente, los tambores quedaron dispersos sobre la zona, aunque afortunadamente no hubo otros vehículos involucrados.

En el camión también viajaba Marilina Liliana Peralta, de 45 años, quien al igual que el conductor resultó ilesa.

Personal del Centro Integral de Salud (CIS) Termas acudió al lugar para asistir a los ocupantes y, tras examinarlos, determinó que ninguno presentaba lesiones de consideración.

Por disposición de la Justicia, efectivos de Criminalística realizaron las pericias correspondientes con el objetivo de establecer con precisión las causas que desencadenaron el siniestro.

Las actuaciones quedaron a cargo del fiscal de turno, Dr. Rafael Zanni, mientras se avanzaba con las tareas de remoción del vehículo y la normalización del tránsito en el sector afectado.