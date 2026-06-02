El presidente de Argentinos disparó con todo contra Chiquito Romero: “Me mintió en la cara”

Cristian Malaspina cuestionó al exarquero de Boca por su breve paso por el Bicho y aseguró que ocultó su verdadera condición física antes de firmar contrato.

Hoy 19:34

El paso de Sergio "Chiquito" Romero por Argentinos Juniors volvió a quedar en el centro de la escena luego de las explosivas declaraciones de Cristian Malaspina, presidente del club de La Paternal, quien aseguró sentirse "defraudado" por el exarquero de la Selección Argentina.

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El dirigente apuntó directamente contra el ex Boca y reveló que, antes de concretar su llegada, le preguntó personalmente sobre su estado físico.

"Yo tuve una charla con Chiquito antes de firmar. La verdad, me siento defraudado. Me dijo que estaba al 100 y no pudo estar al cien. Y es de lo que me arrepiento, de haberle creído", afirmó en una entrevista con Me Gusta Más Argentinos.

"Me mintió en la cara"

Malaspina fue aún más contundente al referirse a aquella conversación previa a la contratación del arquero.

"Le di la posibilidad de que me lo diga en la cara antes de firmar, y me mintió. Y se lo dije cuando se fue. Porque nunca pudo entrenar al 100 por ciento como me había dicho que estaba", disparó.

Romero había llegado al Bicho en octubre de 2025 tras quedar relegado en Boca y como respuesta a la lesión sufrida por Diego "Ruso" Rodríguez.

Un ciclo breve y con final amargo

La experiencia de Chiquito en Argentinos fue corta y estuvo lejos de las expectativas generadas por su trayectoria.

El arquero disputó apenas cuatro partidos y tuvo participación en la final de la Copa Argentina, donde el equipo cayó ante Independiente Rivadavia.

Según explicó Malaspina, desde el club conocían algunas versiones sobre problemas físicos del arquero, aunque decidieron avanzar igualmente por su contratación.

"En Boca, supuestamente había un tema de otra índole por el cual no jugaba. Y después, como todo, no es que uno no averigua. Sabíamos cómo estaba, pero obviamente que cuando le preguntás a una persona en la cara y miente... Es muy difícil", sostuvo.

La duda que quedó en Argentinos

Más allá de las críticas, el presidente reconoció que la decisión de incorporar un arquero de experiencia tenía fundamentos deportivos, aunque admitió que, con el diario del lunes, habría tomado otra determinación.

"Si tendría que volver a ese momento, yo no sé si no volvería a buscar un arquero de experiencia. Por todo lo que dije, entendiendo que no podía entrenar al 100 por ciento, hubiese ido a buscar otro nombre. O no, porque no había tanto. Hubiese atajado Gonzalo Siri", analizó.

El retiro de una histórica figura

Tras dejar Argentinos a comienzos de 2026 y no encontrar un nuevo destino para continuar su carrera, Sergio Romero decidió ponerle punto final a su etapa como futbolista profesional.

El arquero de 39 años fue una de las figuras más importantes de la historia reciente de la Selección Argentina, con la que alcanzó la final del Mundial de Brasil 2014 y disputó múltiples competencias internacionales.

Sin embargo, su última experiencia en el fútbol argentino terminó envuelta en polémica y con fuertes cuestionamientos desde la dirigencia de Argentinos Juniors, que todavía lamenta cómo terminó una apuesta que nunca dio los resultados esperados.